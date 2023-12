Dos absueltos en Huelva tras sorprenderlos con cocaína y hachís al no demostrar que era para la venta

La Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto a dos personas que se enfrentaban a cuatro años y seis meses de cárcel tras ser sorprendidos en poder de cocaína y hachís al no poder demostrarse que no era para ser destinada a la venta a terceros.La sentencia considera probado que los agentes de la Guardia Civil del puesto de Alosno, en un control de carreteras, detuvieron en el kilómetro 28,5 de la carretera A-495, a un automóvil en el que viajaban los detenidos como conductor y copiloto.En el vehículo se hallaron 20,5 gramos de cocaína en 10 envoltorios de plástico y 1,19 gramos de hachís, sustancias que habrían alcanzado en el mercado ilícito un precio total de 1.379,97 euros.Se precisa en la sentencia que en este caso "no es posible la consideración de los hechos que se han reputado probados como constitutivos de un delito".Entre las razones, indica la sentencia el hecho de que los acusados aparecieran desvinculados del mundo del delito, careciendo de antecedentes penales, y la explicación que dieron sobre la posesión de la droga con motivo de haberla comprado para el consumo de una semana, siendo ambos toxicómanos, lo que el tribunal considera "pausible".Además, el lugar donde se realizó la detención y ocupación de la droga resulta "completamente neutro", un vehículo no relacionado tampoco con el tráfico de estupefacientes, y la forma de distribución de la droga "tampoco basta para evidenciar un propósito o designio de venta".La probada capacidad de los acusados para adquirir la droga en la cantidad y por el valor en que la portaba, dado que ambos trabajaban en la recolección de naranjas, y la circunstancia de que los dos acusados consumían cocaína pudiendo llegar cuando lo hacían a picos notables de consumo, son otros motivos.El tribunal ha indicado que los aproximadamente diez gramos de estupefaciente ocupados a cada uno de ellos "representan una cantidad que se inscribe dentro de los parámetros normales de autoconsumo para una semana".