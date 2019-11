La UHU trae a The Long Ryders

La Universidad de Huelva prosiguió el miércoles con su ciclo Cantero Rock con la actuación de uno de los grandes del género: The Long Ryders, el mítico grupo estadounidense que fundó el Alt-Country y que ha vuelto a escena 30 años después con un nuevo disco, Psychedelic Country Soul, que vio la luz en febrero de este año.

Sid Griffin, Stephen McCarthy, Tom Stevens y Greg Sowders deleitaron al público onubense con temas antiguos y de su nuevo álbum, que sigue los pasos de sus predecesores, dos clásicos de la reciente historia de la música rock: State Of Our Union y Two Fisted Tales. Los numerosos onubenses que se dieron cita en el Auditorio de la Universidad de Huelva, situado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), vibraron con los temas de este mítico grupo y con su nuevo álbum, que cierra el círculo de algo en lo que ellos fueron pioneros y que se ha denominado Alt- Country o Americana.

Y si contentos se fueron los asistentes, no menos lo hicieron los miembros del grupo, que se han ido de Huelva “encantados” por su actuación y por la respuesta del público de Huelva.

Psychedelic Country Soul está formado por once nuevas composiciones que demuestran que los Long Ryders del siglo XXI no han perdido ni un ápice el mágico sonido guitarrero que siempre les ha caracterizado, como se aprecia en temas como el himno Greenville.

Aún se nota la conexión que tienen con la música de los 60, pero esta no es una banda que se caracterice por vivir del pasado y acomodarse y Psychedelic Country Soul es la mejor prueba de esto: en los once temas que componen el álbum las guitarras se entrelazan, las armonías se intensifican y las canciones se propagan como un reguero de pólvora.

En definitiva, gracias a este ciclo de la Universidad de Huelva, el público onubense pudo disfrutar de un grupo y un nuevo álbum que aparecerá en muchas listas de The Best Of al final de año y que ya es considerado como un clásico atemporal que está como poco a la altura de sus grandes trabajos: su clásico disco Native Sons y su inolvidable hit single Looking For Lewis And Clark.