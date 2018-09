Recorrido por el arte en Aracena

Aracena es una ciudad que aboga por la cultura y puede presumir durante el año de tener importantes eventos, tradiciones y actividades de interés para el público en general. Además, en lo cultural acoge bastantes exposiciones con el arte como gran protagonista, tanto de la factoría local como artistas de diferentes puntos. Principalmente, se desarrollan en la Sala de Exposiciones del Teatro Sierra de Aracena, pero también en otros espacios como la ermita de San Pedro, sobre todo en verano, el Pabellón Ferial y otros lugares del municipio.

En las últimas semanas se han celebrado dos exposiciones interesantes, muy diferentes entre sí y ubicadas a escasos metros una de la otra. En el municipio arundense todas las exposiciones son de visita libre y gratuita.

Manuel Monedero estuvo afincado en la aldea aracenense de Carboneras

La más relevante y con mayor acogida fue la exposición de pinturas de Manuel Monedero, un reconocido pintor sevillano que se afincó en la aldea aracenense de Carboneras en la década de los ochenta del pasado siglo, cuyo fallecimiento se produjo en 2002.

Su primera exposición data de 1961 en Dickson Gallery en Washington. Durante toda la década de los 60 expuso numerosas veces en Estados Unidos, desde su capital federal, hasta Filadelfia, Baltimore, Nueva York, Houston, Princeton o California, así como en la ciudad canadiense de Montreal. Siempre llevó su cultura a prestigiosas galerías (Dickson, Lesnick, Delancey, Gorline, entre otras).

Su primera exposición española tuvo lugar en 1965 en su ciudad natal (Galería Florencia). Expuso cuatro veces en Madrid, dos con Heller y otras dos con Cano, entre 1973 y 1979. A partir de entonces se refugió en la aldea de Carboneras y no dejó de trabajar. No fue hasta 1993 cuando se le rindió homenaje en Sevilla con una exposición antológica en la Sala Imagen, que recibió el aplauso de la crítica y el calor inusitado del público. Pese a todo, a Monedero no le gustaba, según cuentan, exponer en exceso. Aracena ha tenido ahora la suerte de la mano de su hijo y para recordar la estancia de su padre en Carboneras, de contar con una exposición de altura varias semanas durante el presente verano.

En este sentido, las exposiciones que hay en Aracena en agosto son de las más visitadas a lo largo del año debido a la coincidencia de muchos turistas e hijos de Aracena que vuelven por vacaciones. Los aracenenses que han visto la exposición reconocieron el nivel artístico de Monedero, aunque en su inauguración, debido a la coincidencia de otro gran evento cultural y local, no contó con apenas personas.

Por su parte, en el mismo acerado y pocos metros más abajo, había otra exposición artística en la coqueta y acogedora Ermita de San Pedro. Se trató de una propuesta de Teresa Aguilar, ceramista sevillana y artista muy vinculada con Aracena y Corteconcepción a través de su padre, Pepe Aguilar. Actualmente, está considerada una de las artistas más vanguardistas y participa cada año en numerosos mercados y ferias artesanales. Sus piezas son únicas y están fabricadas con el más puro procedimiento artesanal y bajo un concepto que, generalmente, se escapa de la lógica.

Su obra pretende conmover al visitante, instarle a visibilizar a las personas con riesgo de exclusión social, a respetar la naturaleza y a construir un mundo que no existe para que aparezca.

Aracena, tras un verano repleto de actividades culturales y sociales y pese a que aún queda alguna semana para que sea oficial, comienza el nuevo curso a la espera de próximas citas y del programa de otoño con tradiciones y fiestas multitudinarias.