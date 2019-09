Pinceladas de otoño en Nerva

La más que centenaria sociedad Centro Cultural de Nerva expone durante estos primeros días de otoño la exposición pictórica, Pincelada a pincelada, de Mary Carmen García, alumna de la Escuela Municipal de Pintura, Antonio León. La muestra la componen una treintena de obras, con la naturaleza, marismas y entorno minero como ejes trasversales que confluyen en un torrente de color que impregna de alegría e ilusión a todo el que lo atraviesa.

Tanto el título como el cuadro del cartel de la exposición son muy significativos para la autora. Ambos representas el crecimiento personal y artístico experimentado durante su proceso de aprendizaje en la escuela municipal de pintura, bajo las directrices de sus profesoras María del Carmen Ramos y Mar Ruiz. “Poco a poco, día a día, pincelada a pincelada en mi vida personal y en la pintura. Ambas entremezcladas e influyéndome mutuamente. Ambas son una metáfora de un momento vital”, asegura la autora.

García afronta esta nueva etapa de su vida con optimismo y mirando hacia arriba, hacia el cielo azul, hacia el futuro, siempre adelante, como puede observarse desde la perspectiva que muestra su chopo colorido. “A pesar del otoño, de época difícil, el cuadro da idea de robustez. Los achaques del otoño están en las hojas, pero el tronco es magnífico. Los colores de las hojas, aunque secas, transmiten optimismo y sugiere renovación porque tras el otoño y el invierno, llegará la primavera”, subraya.

Esta nueva artistas surgida de la factoría de Nerva confiesa que ahora es cuando ha empezado a ver las cosas más allá de lo que está a simple vista. “Los árboles, las personas, las trayectorias, no se hacen en un día, sino poco a poco, otoño a otoño, pincelada a pincelada. En cada una de ellas descubro texturas, mezclas, colores que antes no distinguía. Ahora pinto cada cuadro con la ilusión renovada. Me pierdo y desconecto de todo. En esos momentos de creación no existe el tiempo, solo el blanco y yo frente al mismo, tratando de seguir mejorando, día a día, pincelada a pincelada”, confiesa.

Al acto de inauguración, presentado por el presidente del Centro Cultural, Francisco José Vázquez, asistieron numerosos compañeros de pintura, profesores, familiares y amigos, así como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala y su concejala de Cultura, Lola Ballester, acompañados por varios concejales del equipo de gobierno municipal.

Todos coincidieron en felicitar a la más que centenaria sociedad organizadora de la muestra por su decidida apuesta por la Cultura y mantener uno de sus objetivos fundacionales, y a la autora por hacer patente el lema del que los nervenses se sienten tan orgullosos: “Nerva, tierra de artistas”.

La Sociedad del Casino del Centro Cultural de Nerva, que celebró su 120 aniversario en noviembre del año pasado, siempre reserva un lugar privilegiado para las exposiciones pictóricas en su programa de actividades, siguiendo con la tradición histórica marcada por los mejores pintores de la zona. La muestra que ahora expone podrá visitarse hasta el próximo 20 de octubre, y la mayoría de los cuadros están en venta.