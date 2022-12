Navidad: ¿La odias o te encanta?

La Navidad es la época del año que más carga emocional nos produce. Hay muy diferentes opiniones, y extremas, entre los que les encanta y los que no la soportan. Hay un estudio realizado por Ipsos en el que los resultados muestran que a un 33% no les gusta la Navidad, a un 27% les agrada poco, y un 6% que directamente la odia.

Los niños suelen ser los grandes protagonistas por la ilusión de ver las luces, una época de vacaciones sin cole, la llegada de los regalos, más momentos en familia... Aunque es cierto que son más los adultos a los que les encanta la Navidad. La viven como si volviesen a ser niños, les encantan los villancicos, reunirse con la familia, salir fuera a comer o cenar. Les gusta organizar las comidas en casa poniendo esa vajilla que se deja para ocasiones especiales, hacer recetas más originales de las comunes del día a día, cocinar esa repostería típica de las fiestas navideñas, volver a quedar con amigos que sólo pueden verse en estas fechas...Son dos semanas intensas, aunque ya con el comienzo del mes de diciembre se empieza a vivir el espíritu navideño a través de los anuncios en la televisión, los productos navideños en los supermercados, el encendido de las luces… Las personas a las que no les gusta nada, o no soportan, la Navidad, ya empiezan entonces a generar unas emociones de rechazo y angustia.Respecto a las emociones que podemos sentir en Navidad, las más frecuentes son ilusión, añoranza, amor, tristeza, esperanza, culpa, felicidad, soledad. Hay muchas personas que sienten la depresión navideña. Los síntomas son muy parecidos a los de un trastorno depresivo, pero se asocia en este caso a un momento temporal concreto: la Navidad. Los síntomas: falta de energía, irritabilidad, malestar, insomnio, ansiedad, tristeza.

Hay dos síndromes que se asocian a esta época: El llamado Síndrome de la silla vacía es la causa de mayor tristeza. Una época en la que supuestamente todo es felicidad y alegría, como aprendemos desde la infancia y vivimos así de niños, se vuelve incompatible con la ausencia de un ser querido, que te impide sentir esa alegría o felicidad. Aquí, en este caso, hay que intentar no poner todo el foco de nuestra atención en las personas ausentes. También nos podemos ayudar estando acompañados con los seres queridos que tenemos vivos para recordar a los ausentes con cariño y amor.

También puede aparecer el llamado Síndrome del villancico. Aparece con el exceso de consumo, la presión y el estrés por los compromisos sociales que no nos apetecen, por ejemplo, por algunas personas que van a la comida o cena. Estamos con el “hay que cumplir” y parece que hay que estar feliz sí o sí, participar en los preparativos de las comidas, reencontrarse con familiares a los que no nos apetece nada ver, el clásico "de los cuñados"...Ante esta ansiedad por los compromisos sociales podemos empezar por decir NO a aquellos a los que realmente no queremos ir; y si vamos a alguno porque sea ineludible, irnos nada más comer o cenar .Respecto a las emociones que nos genera esta época, lo mejor que podemos hacer es aceptarlas; nos damos permiso para sentirlas. Si estamos tristes, pues lo estamos, o no estamos tan felices como deberíamos. Sea lo que sea que estemos sintiendo, nos lo permitimos. En referencia al estrés de la organización en las fiestas, ya sea por comidas o compras y regalos, lo ideal es intentar organizarse con tiempo, por ejemplo con las compras, evitando dejar todo para el último día.

Consejos para una Navidad placentera

Consejos para llevar una Navidad más saludable y placentera a nivel físico y emocional:– Dormir. Intentar dormir entre siete y nueve horas. Es fundamental el descanso para poder estar de mejor humor, ya que la falta de sueño genera mucha irritabilidad.– Andar. Salir todos los días una hora hará que bajemos los excesos y nos sintamos mejor. Descansaremos mejor, y nuestro estómago nos lo agradecerá.– Comer sano. Si hemos tenido un día de exceso, trataremos al día siguiente tener una dieta de verduras y fruta. Así nuestras digestiones serán mucho mejores. Y ese día también reduciremos el consumo de alcohol. Las resacas generan mucha ansiedad, taquicardias y estados depresivos.– Organizarnos el presupuesto a la hora de gastar. Si llevamos una lista de la compra y de regalos ya hecha, podremos gestionar mejor el gasto.– Buscar ratitos solos para nosotros. Ya sea leyendo un libro, dando un paseo o incluso tumbándonos en la cama un rato.Pero el mayor consejo es que intentemos vivir la Navidad con los ojos de un niño, ese niño interior que llevamos todos dentro.