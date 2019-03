Miles de visitantes se rinden al sabor único del gurumelo de Paymogo

Casto Márquez Ronchel presenta su disco Jaraysal ante sus paisanos

El polifacético creador onubense Casto Márquez Ronchel, poeta, cantautor y letrista de numerosos artistas, como Juan Peña ‘El Lebrijano’ o Juan Manuel Soto, presentó en Paymogo un avance de su primer trabajo discográfico titulado Jaraysal, una propuesta que quiso presentar en el pueblo de sus padres y abuelos, dentro de los actos de la Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo. En la presentación intervino la alcaldesa de Paymogo, María Dolores Fernández, quien afirmó que Casto siempre estuvo vinculado al municipio, y ahora jubilado le gusta pasear “por nuestros pagos y compartir su tiempo con los vecinos”. Con el título Jaraysal “le hace un guiño a esta planta tan significativa de Paymogo y con la sal hace referencia a las playas de Huelva, por lo que el disco está cargado de ambos enclaves”, aseveró. La muestra de algunos de los temas que integran esta ópera prima se llevó a cabo en el Salón de Pagos de la Sierra ante las autoridades locales, familiares, amigos y numerosos vecinos que no quisieron perderse el acontecimiento. Entre otras piezas, Casto interpretó Tiene, dedicado a su mujer Encarna; Lázaro el emigrante, A José María, Elegía a Ramón Sijé, A mi primo José Santos, y Paymogo, acompañado por José María de Lepe, Rosa Lancis y su propio hermano Juan Nicolás Márquez. Según el propio cantautor, el disco incluye temas que él cantaba hace muchos años, con poemas de Miguel Hernández y otras creaciones más recientes. Abundan las dedicadas a personas cercanas o reflexiones sobre temas sociales. “Sólo me mueve el afán de dejar para mis hijos, nietos y amigos las cosas que me han tocado el alma de los sentimientos, las que me han preocupado o alegrado y aún lo hacen”, señaló. El artista completa un círculo de creaciones, ya que a sus letras para otros cantantes, dos libros de poemas y uno de relatos cortos, suma un CD que lo consagra como uno de los cantautores más prolíficos de la provincia. El disco será presentado en Huelva el 29 en Las Cocheras del Puerto, donde Casto actuará acompañado de músicos como Bernd Voss, José María de Lepe, Alicia Gil, Rosa Lancis y su hermano Juan Nicolás Márquez, dirigidos por Joaquín Brito.