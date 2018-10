LISA: Mugil cephalus

La lisa es denominada también albur, capitán, mujol, serranillo, lebrancha, macuquina, cacharrona y mujil. Es un pescado que se encuentra tanto en los ríos como en alta mar y su carne varía según el ámbito en el que se ha desarrollado.

Una lisa de río tiene una carne con un cierto sabor a lodo, que desaparece con la condimentación, si esta es adecuada. La lisa de mar, por el contrario, tiene una carne prieta y con un cierto sabor a marisco.

Aunque la lisa reina en nuestra cocina es la lisa de estero que al habitar en un medio con 45 gramos de sal por litro y una alimentación a base de marisco fundamentalmente hace que tenga una carne sabrosa y con sabor a marisco.

Finalmente hay una variedad que habita en los puertos y bocanas, que dicen que tiene sabor a gasoil, yo no se lo he encontrado, pero quizás se deba a que las que he consumido son de mar abierto. Con sinceridad, no creo que sepan a gasoil.

Es un pescado blanco con 0,9% de contenido graso y un 20,6% de proteínas, su cocina es muy variada, pero tiene una gran cantidad de espinas, lo que hace que no tenga a veces aceptación en ciertas áreas geográficas. En realidad tiene las mismas espinas que el resto de los pescados, lo que pasa es que en la ventresca son más patentes, pero los lomos carecen de ellas por completo si se le saben quitar.

Su alimentación es fundamentalmente herbívora aunque son muy voraces y comen todo lo que se les pone a mano, por lo que las lisas de los puertos (las lisas mojoneras) no tienen valor y las amas de casa las rechazan.

Es un pescado barato y muy apto para afrontar la crisis que se nos viene encima y la base de una industria de exportación, de ejemplares fileteados y envasados en cajas, que si bien no es muy potente, es un producto de gran aceptación fuera de nuestras fronteras.

Otra cosa es que hay restaurantes que te dan lisa por robalo, y si lleva una salsa ni te enteras, como nos pasó en un restaurante.

Nos ofrecieron unos robalos en salsa romesco, mis amigos los pidieron, yo lo pedí cocido con una gota de aceite.

Cuando los trajeron, vi que no eran filetes de robalo, lo comente y mis amigos no se lo creían: pero al salir a la calle los "robalos" estaban en la vitrina con cara de cachondeo.

Es verdad que es un poco fraude... Yo soy partidario de ese fraude que al final promociona un pescado barato, como cuando te venden un borriquete por mero: que bien, están promocionando el borriquete.

Su cocina es muy amplia:

-Asadas: a la lata.

-A la sal.

-Adobo: en adobo frío.

-Guisos: guisadas con patatas.

-Frita: fritas a la romana.

-Caldereta: caldereta de albur con guisantes.

Especies semejantes y con igual cocina son: corcón: Chelon labrosus; galupe: Liza aurata; capitán: Liza ramada; liza: Liza saliens; caluga: Oedalechius labeo.