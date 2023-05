Inteligencia emocional: 6 formas muy efectivas de decir no

Saber decir que no, y no sentirse mal por hacerlo, es una de las habilidades asertivas más envidiadas y de las más efectivas para mantener bajo control el peso de nuestras mochilas. Y es que, más veces de las que nos gustaría, por no decir no asumimos compromisos que terminan pasándonos factura. Si es tu caso, no dejes de leer, porque aquí te traigo seis formas muy efectivas para negarte, si es lo que necesitas, y mantenerte en el no, por mucho que insistan.

Lo ideal es conseguir negarte con el mínimo coste emocional. Pero ya te aviso de que es algo complicado, sobre todo, especialmente cuando a quien necesitas decirle que no es a una persona que te importa. Ahí es donde tu asertividad se pone verdaderamente a prueba.

Antes de decir que no, tienes que saber

Hay tres actitudes indispensables para negarte sin sentirte mal. La primera es asegurarte de que tu intención es limpia. Es decir, que te niegas porque realmente no puedes, tienes otras prioridades o eso que te piden te hace daño. Vigila que no haya otros sentimientos feos debajo, como la envidia o la venganza.

La segunda es mantener tu equilibrio emocional y, de esa forma, un tono de voz sereno, una postura relajada, siendo capaz de mirar a los ojos de la persona durante la negativa.

La tercera actitud es ser capaz de empatizar con la persona a la que le dices que no, ponerte en su piel y comprenderla. Eso te inspirará, además de amabilidad, quizás alguna alternativa que sugerirle.

Seis estrategias para mantener el no

Ahora sí, ya has dicho que no, pero a esa persona le cuesta aceptarlo e insiste. Comienza el reto para tu asertividad. Aquí tienes seis formas de protegerla.