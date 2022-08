'Homicidal All-Stars': descubre el nuevo y brutal videojuego que recrea un futuro infernal y distópico

No pierdas detalle porque Good Shepherd Entertainment y la desarrolladora Artificer han revelado las características principales de su próxima experiencia para PC: Homicidal All-Stars, un videojuego de estrategia por turnos para un solo usuario que se ambienta en un futuro distópico en el que ciudadanos y convictos compiten por sobrevivir en un brutal reality show. Sobre el papel, promete una profunda experiencia táctica con héroes y villanos coaligada a un deporte sangriento lleno de vísceras.

'Homicidal All-Stars'

La sinopsis del juego nos lleva hasta una sociedad futura desgarrada por las corporaciones carroñeras, la desigualdad de ingresos, los disturbios civiles, el cambio climático y la guerra. Como participantes, los jugadores deberán sobrevivir a escenarios repletos de trampas letales, asesinos fuertemente armados, y rompecabezas desconcertantes.

Derrota a tus enemigos y podrás ganarlo todo

Cada episodio de Homicidal All-Stars ofrece un nuevo circuito de obstáculos con una temática y retos distintos. Para lograr vencer, el jugador se verá obligado a evitar y desactivar trampas, superar emboscadas, explorar para encontrar paquetes dejados por los sponsors y alguna que otra sorpresa especialmente desagradable.

Cuando la locura haya finalizado, los jugadores podrán descansar entre bastidores, grabar vídeos en el confesionario, charlar con los compañeros de desafíos y equipo del programa, además de subir el nivel y personalizar equipamiento para la siguiente noche de espectáculo. Si atendemos a las indicaciones, promete una historia de venganza al estilo clásico de los Gladiadores Americanos; con inspiración en historias de ciencia ficción como RoboCop, Escape from New York y The Running Man.

Integración con la audiencia

Otro elemento interesante del juego es la posibilidad que ofrece a los streamers de Twitch, los cuales podrán invitar a sus espectadores a unirse a la carnicería, votando en tiempo real sobre los eventos que les gustaría ver en el juego. ¿Le ayudarán o enviarán al streamer a su perdición? No podemos olvidar que a las masas desalmadas y sedientas de sangre les encanta ver cómo los jugadores son desmembrados por trampas sádicas, entornos hostiles y emboscadas. Un sangriento deporte virtual a rebosar de casquería que se lanzará en PC a través de Steam y GOG a finales de este año.