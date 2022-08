Blackpink revoluciona PUBG Mobile en su último concierto in-game

‘Blackpink’, el fenómeno mundial del K-pop y ‘PUBG Mobile’ han combinado talento y estilo personal en la presentación de su nuevo clip musical. El evento, que se celebró el pasado fin de semana a través de un concierto in-game, marcó uno de los mayores hitos en la historia de la desarrolladora, presentando a los avatares de las famosas integrantes del grupo (Rosé, Jisoo, Lisa y Jennie) interpretando el tema en diferentes escenarios.

El grupo ya ofreció un avance de “The Virtual” el fin de semana del 23 y 24 de julio, evento que repitió el pasado sábado y domingo con el

lanzamiento del tema musical completo “Ready for Love”, un vídeo musical desarrollado en colaboración con PUBG Mobile para todos los usuarios del famoso Battle Royale y su legión de seguidores. Durante la actuación, los jugadores pudieron acceder a interesantes apariencias completando desafíos temáticos y entretenidos minijuegos en colaboración con los gigantes avatares de las estrellas musicales, además de trajes especiales basados en las componentes de grupo: Kill This Love set, Ready For Love set, - DDU-DU DDU-DU set y How You Like That set.

También se estrenó un pack de voces de ‘Blackpink’ con comandos de voz inéditos de las cuatro estrellas musicales que podrán usarse en el campo de batalla, además del set exclusivo Lovesick Girls. Aunque el evento ya ha finalizado (y puede que te lo hayas perdido) todavía estás a tiempo de hacerte con todas las apariencias especiales. Desarrollado por LightSpeed, ‘PUBG Mobile’ es una adaptación para dispositivos móviles del conocido ‘PUBG: Battlegrounds’.

Al igual que el conocido juego para consolas domésticas y PC, aquí los jugadores se lanzan en paracaídas en una isla remota y luchan para permanecer como el último jugador en pie, compitiendo solos o en equipos de dos o cuatro usuarios, según el modo de juego, en partidas que duran unos 30 minutos. Lo puedes descargar gratuitamente desde la App Store y Google Play. No olvides echar un vistazo al tráiler completo con las estrellas del K-pop.