El adiós de The Walking Dead

El 31 de octubre de 2010 se estrenaba una de las grandes apuestas de la cadena AMC, ‘The Walking Dead’, basada en la exitosa línea de cómics del mismo nombre del autor Robert Kirkman. Aunque su premisa principal prometía años de emisión, pocos eran los que se esperaban el éxito mundial y las numerosas adaptaciones que se han ido desarrollando a raíz de esta primera producción.

Sus ocho episodios finales concluirán la historia principal de una de las series más longevas de la parrilla televisiva actual, conclusión que fue confirmada por el canal AMC en su panel de la pasada Comic-Con. Doce años y once temporadas después, la serie estadounidense se despedirá de su público a partir del próximo 2 de octubre. De esta manera, los seguidores por fin pueden marcar en su calendario el que será el cierre definitivo de la historia que comenzó con el personaje Rick Grimes y un variado grupo de supervivientes en un mundo invadido por hordas de zombies.

Este tramo final es el colofón a los 24 episodios ya emitidos y prometen resolver numerosas incógnitas pendientes, aunque seguramente siga creando nuevas preguntas. Y es que no en vano, la serie principal ‘The Walking Dead’ se despide, pero no así muchos de sus protagonistas, así como todo el universo apocalíptico creado en torno a los famosos zombies. Ejemplo de ello se encuentra el próximo 14 de agosto, fecha en la que tendrá lugar el estreno de la primera temporada de ‘Tales of the Walking Dead’, serie en la que se profundizará en los orígenes de numerosos personajes de la ficción principal. Este formato spin-off ya ha sido largamente explotado por sus creadores con las producciones ‘Fear of the Walking Dead’ y ‘The Walking Dead: World Beyond’, siempre con los zombies como protagonistas absolutos.

Capítulo aparte merece el spin-off que contará con los actores Andrew Lincoln y Danai Gurira, en sus aclamados papeles Rick Grimes y Michonne respectivamente. Esta serie contará en principio con seis episodios que si las previsiones aciertan llegarán a nuestras pantallas el próximo año 2023. Aunque mucho se habló de la posibilidad de continuar el mundo posapocalíptico con tres películas sobre uno de los protagonistas indiscutibles de ‘The Walking Dead’, Rick Grimes, finalmente será el formato serie el verdadero vencedor.

De esta forma, la chispa prendida por ‘The Walking Dead’ cierra su saga principal, pero sigue ardiendo para regalar a sus numerosos seguidores nuevas historias. AMC promete que aún quedan zombies para un buen rato.