El vínculo entre la salud bucodental y la salud general

La importancia de la salud bucodental y su relación con la salud general han seguido acaparando la atención en todo el mundo. El pasado mes de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso una resolución que recalcaba la importancia no solo del enfoque curativo tradicional de la atención sanitaria bucodental, sino también de la gran relevancia que los tratamientos preventivos tienen para la identificación de riesgos para una atención oportuna, integral e inclusiva, que garantice una vida saludable para las poblaciones más amplias. Esta resolución subraya que una buena salud bucodental desempeña un papel clave en la salud y el bienestar generales, e incluye un plan de acción que promueve e integra la prevención de enfermedades. Incluye, además, orientaciones sobre cómo los Estados miembros de la OMS pueden integrar la salud bucal dentro de sus políticas nacionales para garantizar una buena salud bucal para todos. Esta resolución, respaldada por varias organizaciones globales, sigue la línea de comunicación que la empresa Philips ha desarrollado durante años, en su misión de mejorar la vida de las personas a través de soluciones innovadoras.“Philips es una de las pocas empresas de tecnología de la salud a nivel global que está en una posición privilegiada para ofrecer soluciones integrales de atención médica totalmente comprometidas a cumplir con los objetivos “, dijo Jan Kimpen, director médico de Philips. “Estamos decididos a fomentar el debate sobre la salud bucal, contribuyendo a la comprensión de las conexiones que existen entre ésta y la salud general. Desde Philips apoyamos activamente a los profesionales dentales para que puedan proporcionar a los pacientes la investigación, las herramientas y el conocimiento que necesitan para reforzar su salud”. A día de hoy, más de un año después de que comenzara la pandemia, las personas son más conscientes de su propia salud y del gran papel que juega la atención preventiva en ella. Esto requiere una mayor responsabilidad por parte, entre otros, de los profesionales de la salud bucodental, líderes de la industria e investigadores, que deben unirse para satisfacer las necesidades de los pacientes y reforzar su salud. A pesar del aumento del interés en la atención médica oral preventiva desde el inicio de la pandemia, hemos tardado bastante en regresar a la silla del dentista. A pesar de que encuestas recientes informan que el 67% de los estadounidenses están preocupados por las consecuencias negativas para la salud a largo plazo de retrasar las citas dentales rutinarias.

Un año después del comienzo de la pandemia las personas son más conscientes de su salud

Si bien las herramientas de salud digitales disponibles hoy en día no sustituyen las citas ni el tratamiento personal en el dentista, sí pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la experiencia de los pacientes, el abordaje de las disparidades sociales en la salud mediante la ampliación del acceso a la atención dental, así como la mejora de los resultados de salud bucodental a largo plazo. Las herramientas de telesalud también permiten a los profesionales dentales personalizar la atención mientras monitorean la progresión de enfermedades de la salud bucal, o el seguimiento de la atención domiciliaria después del tratamiento. “La pandemia ha aumentado el interés de las personas por su salud y las ha empoderado a la hora de buscar proactivamente maneras de mejorarla”, afirma Deeptha Khanna, directora de negocios de Philips Personal Health. “Dada la relación entre la salud oral y la salud general, mantener una buena salud bucodental, no solo garantiza una boca sana, sino que desempeña un papel importante en la prevención y el control de enfermedades crónicas, lo que conduce a una vida más saludable. Desde Philips vamos a seguir invirtiendo en soluciones e innovaciones que apoyen los objetivos de los consumidores en atención preventiva y salud bucal”.En la actualidad, las personas quieren disponer de un mayor control sobre su propia salud y por ello buscan el apoyo y la información que necesitan en línea, a través de aplicaciones y dispositivos conectados. Sin embargo, la información de la que disponen no siempre está correctamente aplicada a sus rutinas de cuidado dental y su compromiso diario con una buena higiene bucal. Dependiendo de la situación de cada persona, los problemas de salud bucal del paciente pueden partir desde la eliminación de placa y la estética dental a preocupaciones más grandes en torno a la salud de las encías o ciertas enfermedades. Con demasiada frecuencia, para cuando empiezan a pensar en la salud de las encías, es demasiado tarde. Múltiples estudios han revelado vínculos entre enfermedades periodontales y ciertas enfermedades sistémicas, como la diabetes, enfermedades cardíacas o enfermedades renales.