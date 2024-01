Huelva brilla como nunca en Fitur

Huelva se ha puesto traje nuevo este año, y menudo traje. El Ayuntamiento se ha propuesto unos cuantos retos para dejar bien marcada su presencia en la nueva edición de la feria internacional de turismo de Madrid, Fitur, y ha salido a por todas para reforzar la imagen de la ciudad como un destino al que visitar en cualquier momento del año gracias a una oferta reformulada y potenciada con nuevas ideas y ambiciosos proyectos en una “apuesta por el turismo de calidad”, explica la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, con una oferta “variada, trabajada y para todos los públicos”. El objetivo de Huelva es ambicioso: “Queremos que quienes no conocen nuestra ciudad descubran un destino del que enamorarse y quienes repitan encuentren en cada visita un nuevo motivo para volver”, comenta la alcaldesa, y por eso “acudimos con la mayor oferta de la historia de la ciudad”, no en vano “Huelva lo tiene todo. Poseemos una historia única como ciudad más antigua de occidente, la mejor gastronomía del mundo, una ciudad cómoda en plena transformación urbanística para ser la capital verde del sur de Europa, playas con bandera azul en un paraje reserva de la Biosfera a 5 minutos de la ciudad, atardeceres para soñar y la amabilidad de los onubenses, para quienes no hay forasteros en su tierra”. También cuenta “con un Ayuntamiento volcado en el sector turístico”, aliado de los inversores y empresarios para “hacer de Huelva un destino de primer nivel” con una apuesta “por la mejora de la oferta hotelera de la ciudad”, a la que se prevé que se incorporen nuevos hoteles de lujo en espacios como el antiguo edificio de Correos.

La alfombra roja de Fitur se abre este año para el Festival de Cine Iberoamericano, que va a ser protagonista de algunas de las mejores escenas de esta edición. La muestra cinematográfica, convertida desde hace mucho en la gran referencia del séptimo arte iberoamericano, cumple este año 50 años de historia, una edición muy especial, la del medio siglo, que estará marcada por la apuesta por recuperar el esplendor de las grandes estrellas. Será una edición de reconocimiento a esos 50 años, pero también una ocasión para mirar al futuro de un festival en el que el Ayuntamiento, como patrono principal, apuesta decididamente llevándolo por primera vez a Fitur, no en vano se trata de un gran escaparate sobre Huelva abierto a más de una veintena de países del mundo. La entrega de los premios Carmen del cine andaluz, el 3 de febrero, será el pistoletazo de salida de una celebración que estará presente a lo largo de todo el año.

Otra de las propuestas singulares de la ciudad de Huelva en Fitur será la nueva Feria del Legado Británico, un formidable, conjunto de actividades, cuyo objetivo principal es la puesta en valor, la promoción y difusión del patrimonio industrial, cultural y deportivo que los británicos dejaron en herencia en Huelva tras su estancia en la ciudad y acercar a los ciudadanos onubenses y a todo aquel que visite la ciudad el conjunto de bienes materiales e inmateriales que la convivencia con su cultura dejó en la capital. Actividades culturales como conferencias, seminarios y debates en la Casa Colón (entre ellas un interesante debate sobre las escritoras británicas contemporáneas o una exposición de documentos históricos en el Archivo Municipal) o diversas acciones de dinamización en el Barrio Obrero son algunas de las iniciativas que el Ayuntamiento pondrá en marcha en el marco de esta feria, que será una fiesta de la cultura y del patrimonio que dejaron los británicos en Huelva.

La reforma del Muelle de Levante, la ciudad como destino de cruceros y la entrada en servicio de la Marina del Odiel en las próximas semanas constituyen sin duda uno de los platos fuertes de la oferta de Huelva, que se muestra desde una perspectiva totalmente distinta y desconocida hasta ahora como ciudad portuaria y marítima ligada a una ría y un entorno de enorme riqueza histórica y por supuesto natural. La renovada oferta turística de la capital pasa también por si Feria de Otoño de Huelva, que se ha consagrado como la gran feria para los amantes del caballo y la tradición de otoño en Andalucía, con un crecimiento reciente que ha sido especialmente intenso en el último año y que ha hecho que se convierta en la gran apuesta tras el verano de la ciudad. Casetas, buen ambiente, música, paseos a caballo y un entorno idílico en el Parque Juan Ceada hacen el resto.

Huelva tiene también mucho que decir en el ámbito deportivo, y especialmente con respecto al fútbol. La Gañafote Cup, el torneo más importante de su modalidad en España y una referencia del fútbol base, ha traspasado fronteras y este año amplía su nómina de participantes con equipos de Dubai o Argentina, además de los más grandes del fútbol continental europeo. Durante los días previos a Semana Santa (que por supuesto, también contará con un significativo espacio en Fitur), Huelva se convierte en la capital del fútbol base gracias a un evento que reúne a más de 20.000 personas para disfrutar, además, de las playas, la gastronomía y la oferta de la capital.

Para hablar de la historia del fútbol en España hay que pasar por Huelva: el Recreativo, que cumple 135 años en 2024, llega por primera vez a Fitur, y lo hace precisamente para presentar los actos del 135 aniversario, junto con un novedoso carné de simpatizante que el Decano va a poner en marcha junto a la multinacional Adidas. Huelva presumirá así en Madrid de su Recreativo, que por sí mismo es un valor cultural y patrimonial de la máxima magnitud no solo de la provincia, sino de toda España.

La ciudad se mostrará también como destino de congresos (Huelva acogerá en 2024 la 49 edición del Congreso de la Asociación Portuguesa de Agencias de Viajes (APAVT), al que acudirán más de 600 congresistas de un país que se constituye como el principal mercado turístico extranjero de la capital, además del Congreso Nacional de Hidrógeno Verde, entre otros), de cultura, con su cada vez más afianzado Festival Flamenco, o del deporte, con eventos de primer nivel, como la Leyenda de Tartessos, una de las pruebas MTB más importantes del país.