Cirugía del contorno corporal: redefine tu cuerpo tras perder peso

Luchar contra la obesidad o el sobrepeso se hace cada vez más necesario, habitual y está al alcance de todos. Desde las tradicionales dietas y entrenamientos y, especialmente, con métodos intervencionistas como cirugías bariátricas o balones gástricos, podemos perder muchos kilos de forma brusca el primer año, hasta un 50-70% del sobrepeso.

Nuestro cuerpo no está preparado para adaptarse tan rápido al cambio. Las consecuencias visibles son la acumulación localizada de piel y grasa en diferentes zonas del cuerpo. Las no visibles, que podemos sentir que tanto esfuerzo no ha merecido la pena pese a haber ganado salud y calidad de vida.

María del Mar García Millán, especialista con más de 15 años de experiencia, lidera el área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de la Clínica HLA Los Naranjos en Huelva, y aborda estos casos de forma individualizada con las técnicas más avanzadas en su campo. “Estudiamos cuál es el excedente de grasa y piel que debe eliminarse, planificamos las diferentes técnicas quirúrgicas que aplicaremos, y en cuántas intervenciones. Acompañamos al paciente a lo largo de todo el proceso clínico, hasta el alta tras el post operatorio, generando una relación basada en la confianza, el respeto, la tranquilidad y seguridad necesarias para afrontar esta importante fase en su vida”.

Una técnica para cada parte del cuerpo

El servicio de HLA Los Naranjos abarca todas las técnicas que abordan el exceso de grasa y piel en pacientes que han bajado mucho de peso, solo algunos kilos o con peso normal, que necesitan intervenirse una o varias zonas del cuerpo mediante abdominoplastia, liposucción o lipoescultura, dermolipectomía lumbar, lifting de muslos, lipofilling de glúteos, braquioplastia, con o sin liposucción y con alargamiento torácico lateral, mamoplastia de reducción y aumento de pecho, mastopexia, con o sin prótesis, lifting facial y de cuello, blefaroplastia, entre otras.