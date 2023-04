¿Por qué nos sentimos hinchados todo el día?

Terminas de comer y de repente tu vientre se hincha. Conforme pasa el día te sientes más y más pesado y te vas a dormir con la sensación de haber comido mucho más de lo que realmente ha sido. ¿Te sientes identificado?

Estas señales podrían ser causa de una inflamación en tu cuerpo, y son más comunes de lo que pensamos. Tener gases tras las comidas, digestiones incómodas, acidez estomacal, náuseas o estreñimiento son una parte de la larga lista de síntomas que acompañan a muchas personas. La distensión abdominal está normalizada pero se debe tratar con un especialista.

Entonces, ¿qué se debería hacer cuando ya existe inflamación?

La dietista y nutricionista, Sandra Moñino, de la consulta Nutriciónate, considera que es importante priorizar qué comemos para así mejorar estos síntomas. Además, explica que los buenos hábitos facilitan que la inflamación disminuya, y recomienda: "Caminar al menos 30 minutos al día; hacer tres veces por semana ejercicio de fuerza; conseguir un buen descanso siguiendo algunas costumbres como reducir las luces artificiales de nuestros dispositivos electrónicos o de la televisión por la noche; cenar los antes posible; y durante el día, exponernos a la luz del sol para captar la vitamina D", ya que ésta funciona como una hormona en nuestro cuerpo y "regula mucho la inflamación".

Otros aspectos, como el estrés, deben gestionarse lo mejor posible ya que inflaman mucho. "A mis pacientes les digo que tienen que trabajar en ellos mismos, pensar en lo que necesitan y procurar que no les afecten tantos las situaciones del día a día", para así reducir este mal contemporáneo que es la inflamación.

Y si no la tenemos, ¿cómo prevenirla?

Lo esencial, como explica Sandra, es mantener una buena alimentación ya que "es el 90 % del proceso". Hay alimentos que se deben reducir como es el caso "del azúcar, las grasas hidrogenadas procedentes de alimentos ultraprocesados, reducir o eliminar el alcohol, al igual que el tabaco".

Además, nos explica Moñino, sería recomendable disminuir "los hidratos de carbono simples, como son el pan blanco, la pasta blanca, el arroz blanco, y reemplazarlos por hidratos de carbono más complejos como pueden ser las harinas integrales, las legumbres o los pseudocereales como la avena o el trigo sarraceno", o incluso, añade, "los tubérculos como la patata o el boniato".

Existen otro tipo de alimentos, como los ricos en Omega 6, que son "todos los aceites, como puede ser el de girasol" que habría que eliminar, e incluir en la dieta "el de oliva virgen extra y el de coco", matiza la dietista.

Por otro lado, habría que "potenciar el consumo de alimentos antiinflamatorios como son las grasas saludables, sobre todo las ricas en ácidos grasos en Omega 3, y algunos ejemplos son el aguacate, el pescado azul, la caballa, la sardina y el boquerón".

Además, explica la nutricionista, es interesante llevar una dieta en la que se tomen "proteínas de calidad, como son las carnes, pescados y huevos" e incluir el hábito de "tomar mucha variedad de frutas y verduras ya que contienen polifenoles que ayudan a alimentar las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino, y con ello a reducir la inflamación", matiza Sandra.

También es recomendable consumir almidón resistente, que por ejemplo "se forma a partir de la patata o el boniato si las hervimos y las dejamos enfriar durante 12 horas". Es interesante, explica la experta, porque "ese almidón es alimento para nuestras bacterias del intestino y, por tanto, es antiinflamatorio".

Y, en último lugar, habría que tomar "alimentos fermentados, como el yogur natural, el kéfir, o el vinagre de manzana sin filtrar" que pueden ser un acompañamiento ideal en las ensaladas o para tomar entre horas.

Poca educación nutricional

Existe poca cultura nutricional y eso lleva a que muchas patologías se desarrollen porque no sabemos comer. Falta conciencia, como expresa Moñino, ya que si supiéramos la salud que perdemos al no alimentarnos bien "seguramente todo el mundo comería bien". El problema, como exprime la dietista, es que hoy en día "se da más importancia a perder peso o a tener un cuerpo perfecto y no a la alimentación".

Y esa falta de educación afecta directamente a la salud de los más pequeños porque si nosotros nos alimentamos mal, no va a ser distinto con ellos. Sandra Moñino expone el problema de la cantidad de azúcar que consumen los niños todos los días, pero entiende que la culpa no es de la gente sino de la poca información que hay al respecto. "Si buscas en internet salen muchas dietas distintas y cada una aboga por diferentes hábitos", por eso es recomendable acudir a una especialista para que te valore individualmente y adapte la dieta a tus necesidades.