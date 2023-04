“La Atención Primaria es el bastión de la medicina”

Antonio Aguado Núñez-Cornejo casi no necesita presentación. Tras estudiar Medicina en la Universidad de Sevilla y especializarse en Medicina de Familia inició una primera etapa profesional desempeñando sus funciones en la Sanidad Pública, tras oposición libre, y después pasó a formar parte de los Servicios Médicos del Ayuntamiento de Huelva, en donde desarrolló toda su carrera profesional en el marco de la Administración Pública, al mismo tiempo que desarrollaba su profesión médica en la medicina privada en su consulta. A principios de los años ochenta entró por vez primera a formar parte de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, en la que ha ido desempeñando en los sucesivos años diversos cargos (Tesorero, Vicepresidente) hasta que finalmente en 2013 fue elegido presidente del Colegio, un cargo que ha desarrollado de forma ininterrumpida hasta nuestros días, simultaneando estas funciones con las de Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en dos ocasiones durante este periodo. Es igualmente miembro electo de la Fundación Príncipe de Asturias y presidente de la Unión Profesional de

Huelva.

-Más de una década al frente del Colegio de Médicos de Huelva, ¿qué balance podemos hacer de estos años?

-Han sido años de intenso trabajo, tanto en el Colegio como al frente del Consejo Andaluz, pero de una gran satisfacción personal por los logros conseguidos y la sensación del deber cumplido que ello reporta. Son muchos los logros conseguidos en estos años, en infraestructuras, desde la remodelación de Salón de Actos de la Corporación Médica, adecuándolo a los tiempos con todos los avances tecnológicos, a la realización de unas modernas y funcionales salas de formación y reunión para los médicos, estando ellas al alcance de toda la colegiación, así como mejoras para la Ciudad de Huelva con la realización de un proyecto para convertir Huelva en una espacio cardioprotegido, entregando el Colegio al Ayuntamiento desfibriladores para su instalación en distinto puntos estratégicos de nuestra Ciudad.

“El número de médicos que se jubilan en los próximos 10 años es prácticamente la mitad de los que trabajan ahora”

Años igualmente muy duros por la Pandemia de COVD que hemos padecido. Para todos los que trabajamos en el Colegio en aquellos momentos, y recordándolo ahora con perspectiva, es una gran satisfacción manifestar que el Colegio estuvo abierto en todo momento, no faltando en ningún día la presencia de estos y la mía en él. Ello nos permitió el poder ayudar, no solo a todos los compañeros médicos, luchando para poder conseguir equipos de protección y vacunación para ellos, sino a instituciones a las que cedimos instrumental y materiales conseguidos tras arduas negociaciones por nuestro personal, pudiendo prestar ayudas a distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Hemos luchado en todo momento por mejorar la situación de nuestros profesionales, llegando a triplicar la ayuda a la familia por fallecimiento de un colegiado, así como un seguro ante las agresiones sufridas por los médicos, o por ejemplo, a través de las Fundación Social, la ayuda a Padres o hijos de nuestros colegiados. Igualmente se ha conseguido multiplicar nuestras reservas gracias a una buena gestión llevada a cabo por nuestro personal. Es un Colegio totalmente saneado, lo que nos ha permitido en nuestro compromiso social, la realización de múltiples donaciones realizadas durante estos años a la Sociedad Onubense (Caritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer, Parroquia de la Concepción, etc…).

De igual modo, se ha incrementado en esta etapa el número de premios y becas que entregamos a nuestros colegiados, fomentando la colaboración con Instituciones de carácter médico de toda índole, como por ejemplo el acuerdo suscrito con la Real Academia de Medicina de Sevilla, quien en varias ocasiones ha celebrado Sesiones Científicas en nuestro Colegio. En lo que respecta a formación han sido numerosísimos los Cursos on line y presenciales que se han ofrecido desde el colegio, destacando los de RCP, Ecografía, Cursos de atención en situaciones de catástrofes, etc…

-¿Ha cumplido todos los objetivos que se marcó en su presidencia? ¿Quedó algo pendiente?

-Siempre pensamos que podríamos haber logrado algo más, lo cual no es demérito pues han sido muchas las circunstancias que hemos atravesados en estos últimos años. Nos queda el saber que hemos llegado a ofrecer con toda nuestra ilusión la vocación de servicio a nuestros compañeros de forma totalmente altruista y sin remuneración alguna, como la desarrollaron los anteriores presidentes.

-¿Qué planes tienes para estos próximos años?

-Una vez que he decidido finalizar mi etapa como Presidente del Colegio de Médicos, Vicepresidente y Tesorero a lo largo de estos 40 años, y sin que en ningún momento lo hubiera pensado o anhelado, me han surgido situaciones que me llenan de orgullo y de satisfacción como es el haberme integrado por designación de la Señora Rectora de la Universidad de Huelva en la Comisión para elaborar el plan de estudios del grado de Medicina en Huelva o las llamadas de grandes instituciones ofreciéndome el integrarme en ellas.

-En la situación actual por la que pasa la Medicina en España, ¿Cuáles son los grandes problemas a los que deben hacer frente los médicos? ¿Ante qué retos nos encontramos?

-Nos encontramos ante un reto que no han sabido prever las autoridades académicas y que reiteradamente hemos manifestado advirtiendo de la gran cantidad de médicos que, simplemente por edad, tienen que abandonar en los próximos años y ya mismo, el ejercicio de la medicina. El número de médicos que se jubilan en los próximos 10 años es prácticamente la mitad de los médicos que trabajan en la actualidad sin que haya recambio, no ya para incrementar el número de ellos sino para sustituir a los jubilados.

“En el momento actual, prácticamente son mínimos los médicos menores de 35 años que trabajan privadamente”

-¿En qué situación se encuentra la Atención Primaria tras el COVD?

-Pues la misma que estaba antes del COVID, o incluso peor. La Atención Primaria es el bastión de la medicina. Hay que reconocer que es necesario para salir de la convulsa situación que padecemos de que haya una profunda reforma tanto de la medicina de familia como de la pediatría. Se han hecho algunas mejoras, al menos en Andalucía, en cuanto a equiparar las retribuciones de guardias y sobre todo el convocar OPAS para acabar con las situaciones de interinidad de contratos, a veces por horas o días, que existían años atrás.

-Y la medicina privada, ¿qué papel juega actualmente?

-Hay una lucha que ocupó mis años finales de presidente del CACM en los cuales hemos puesto sobre la mesa la dignificación de los honorarios que sufrimos los médicos de la privada y que conlleva un abandono cada vez más significativo de los médicos. En el momento actual, prácticamente son mínimos en toda Andalucía los médicos menores de 35 años que entran a trabajar privadamente, siendo un número que sobrepasa el 65 % los que tienen más de 55 años. Ello conlleva una desmotivación que repercute de forma inmediata en el paciente, al ver como disminuyen la lista de médicos de todas las especialidades en sus cuadros de asistencia. Se están llevando a cabo gestiones y entendemos que es un tema que debe ser solucionado a medio/corto plazo puesto que la medicina privada no es complementaria solo de la pública, sino una opción que el ciudadano tiene para optar a ella. Hay que resaltar que, tras una lucha de muchísimos años, la Consejería de Salud llevada en ese momento por el Dr D. Jesús Aguirre (actual Presidente del Parlamento Andaluz) anuló la discriminación que existía para los médicos de la pública que si trabajaban también en la privada cobraban 900 euros menos que los que tenía dedicación exclusiva. Se impuso la norma “a igual trabajo igual salario”, y pese a ello no son tantos lo que se han integrado en la privada.

“Nos queda el saber que hemos llegado a ofrecer con toda nuestra ilusión la vocación de servicio a nuestros compañeros”

-¿Cómo ve en un futuro a los Colegios de Médicos?

-Son cuatro los pilares fundamentales en los que, desde su creación, se apoyan los Colegios de Médicos que son, la defensa de la profesión, la defensa de la Sociedad, el código deontológico y la ética profesional. Esos pilares no desaparecerán nunca mientras que existan los Colegios, que en definitiva siempre van a garantizar que una persona es de verdad médico, que tiene la especialidad que dice tener y que le otorga su colegiación, así como la buena praxis que ha de practicarle a sus pacientes, lo cual siempre es una garantía en defensa de la Sociedad y la Ciudadanía.