Las multas que pueden ponerte este verano en la playa

"España tiene una gran longitud de costa, aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 corresponden a playas, con un patrimonio público de unas 13.560 hectáreas", así consta en la Ley de Costas 22/1988. Esta ley, se ejerce en consonancia con las ordenanzas que los distintos municipios a los que pertenecen las playas emiten. De esta manera, aunque en cada sitio las prohibiciones y reglas serán distintas, todas las playas comparten una serie de normas comunes.

Unas leyes que tienen por objeto la determinación, protección, utilización y política del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar. Así se establece que las playas estarán "para los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley".

Dentro de las actividades que no pueden realizarse y que cuentan ahora con sanciones se encuentran acciones tales como jugar a las palas, fumar, orinar bañarse con bandera roja o poner música por las que podrían multarnos en algunas playas de España.

Todas estas actividades no supondrán sanciones en todas las playas, pero sí en muchas. Es por ello recomendable ver las normas de cada zona costera para así evitar una multa indeseada.

Multas por jugar a las palas

En algunas playas de Murcia, desde el pasado 18 de julio, quedan prohibidos "los juegos de pelota, paletas u otros ejercicios en las zonas y aguas de baño que puedan molestar al resto de usuarios". En Benidorm también se prohíbe jugar a las palas dentro del agua. Incumplir algunas de las normas impuestas puede conllevar a una multa que alcanza desde los 750 hasta los 3 mil euros.

Multas por hacer castillos de arena

En las playas de Canarias de Arona y Arico, está permitido hacer castillos de arena, pero no se pueden hacer estructuras de gran tamaño con arena ya que ocupan un gran espacio público.

Multas por fumar en la playa

Son miles las playas españolas en las que no se puede fumar. En tal caso será sancionado. En las playas de Barcelona por ejemplo todo aquel que fume tendrá una multa de 30 euros.

Multas por orinar en la playa

No en todas, pero, en muchas playas queda terminantemente prohibido orinar en el agua del mar. En Vigo por ejemplo, puede ser sancionado con 750 euros.

Multas por ducharse con jabón en la playa

Queda prohibido y es considerado como ilegal en todas las playas españolas el ducharse con champú y jabón en las duchas públicas. En caso de incumplimiento deberán de pagarse 750 euros. Esto se hace debido a que el agua del mar puede quedar contaminada, volviéndose turbia por culpa de los productos.

Multa por poner música en un altavoz

Son muchas las zonas que sancionan por poner música en altavoces y recomiendan el uso de cascos y auriculares para no molestar a los que están alrededor. En Valencia por ejemplo, según el artículo 58 de contaminación acústica de la ordenanza municipal de las playas y zonas de Valencia informa de que no está permitido el uso "de aparatos sonoros o instrumentos musicales en las playas que formen parte del Parque Natural de la Albufera. Además, los aparatos de radios, casetes, discos compactos o similares, instrumentos musicales o cualquier otro artefacto productor de ruido, deberán ser usados de forma que no produzcan molestias a las personas próximas"

Multa por hacer barbacoas

En ciertas zonas costeras se pueden poner multas de hasta 3.000 euros por hacer una barbacoa sin autorización previa.

Otras multas menos comunes

También, dependiendo siempre de lo que dicten las normas de la playa en la que se encuentre, quedará sancionado el nudismo (sancionado hasta 750 euros), las acampadas nocturnas (multas de hasta 1.500 euros), reservar sitio con la sombrilla (en Cullera (Valencia) esto está sancionado con multas de hasta 3.000 euros). También meter animales en la playa queda restringido y castigado con multa.