Guía para prevenir la agresión sexual desde la educación, no desde el miedo de la víctima

La violencia sexual, siguiendo la definición dada por la OMS, es "todo acto sexual o tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona". Se puede producir independientemente de la relación que haya entre víctima y agresor o del lugar en el que se produce.

Es importante educar para que se sepan cuáles son las situaciones en las que se produce la violencia sexual, para poder evitarlas o poder prevenirlas si somos testigos de alguna. Por ello, a continuación se van a repasar algunos conceptos importantes:

¿Qué es el consentimiento?

El consentimiento es un acuerdo establecido entre las personas que participan en un acto (en este caso sexual). Hay que tener en cuenta que cualquiera tiene derecho a cambiar de opinión y decidir no continuar y que si no se acepta y se decide seguir, se estaría cometiendo una agresión.

Según recogen en la guía contra la violencia sexual de la asociación cántabra CAVAS, se tiene que tener cuidado si se trata de consentimiento en una relación que pueda tener desigualdades (por ejemplo, que una persona tenga más "rango social, contextual o personal" que otra). Es importante ser consciente de si existe esa diferencia y que no sea usada de forma consciente o inconsciente a favor propio, puesto que se produciría coacción.

¿Qué es la coacción?

Desde la guía definen coacción como "la obligación de hacer algo sin desearlo", que puede darse de distintas formas. Una de ellas es el uso de la violencia (física o verbal) contra otra persona para conseguir obligarla a hacer algo. También se produce coacción si la otra persona está indefensa, por ejemplo, en los casos en los que está dormida, borracha o inconsciente, no puede defenderse y no puede decir si desea o no realizar algo. Y, como se ha mencionado antes, si una persona usa la asimetría de la relación a su favor para obtener actos sexuales de la persona en desigualdad de condiciones, también se produce coacción.

Otras cosas a tener en cuenta