Coronavirus en España: Las residencias instan a no criminalizar su trabajo

Las patronales de residencias de mayores pidieron ayer que no se criminalice su labor tras las palabras "inoportunas" el lunes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre el hallazgo de fallecidos por parte del Ejército en estos centros, lo que dio lugar a que la Fiscalía abriera una investigación.

El Ministerio Público informó el lunes de que un fiscal del Supremo se encargará de investigar los hechos denunciados horas antes por la ministra, quien dijo que los militares habían encontrado "a ancianos, a mayores absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas" y añadió que caerá "todo el peso de la ley" sobre las residencias que no cumplan con sus obligaciones. La ministra no especificó de cuántos fallecidos se trataba ni en qué residencias se encontraban, y ayer el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), Miguel Villarroya, se limitó a confirmar los hallazgos sin aportar ningún dato.

El secretario general de a Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad (Aeste), Jesús Cubero, subrayó que condena cualquier acción delictiva en el sector de haberse producido y rechazó las palabras "inoportunas" de Robles, que en su opinión buscan "afán de protagonismo" en los medios y "criminalizan" a miles de trabajadores.

Cubero acusó a la ministra de "tirar la piedra y esconder la mano" y señaló que en ocasiones se han tardado 24 horas en retirar un cuerpo por saturación de los servicios funerarios, en cuyo caso, como ocurrió en un centro del distrito madrileño de Usera, se aisló el cadáver en una habitación siguiendo el protocolo para evitar contagios. A sus críticas se unió la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que pidió que no se criminalice a los profesionales de las residencias, que se están "dejando la piel" y trabajan sin medios ni sistemas de protección adecuados.

Y el Circulo Empresarial de Atención a las Personas, cuya presidenta, Cinta Pascual, recordó que las residencias llevan semanas comunicando sus carencias. La mayoría, apuntó, están funcionando con normalidad, pero hay unas 400 que tienen casos activos del virus. "Somos un aliado esencial para ganar la batalla y exigimos el rigor y el respeto a estas residencias", dijo para pedir que se las ayude con test a los profesionales y medidas de protección. Paralelamente, la Fiscalía Superior de Cataluña informó de que ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de la muerte de ancianos por coronavirus en las residencias barcelonesas de Capellades y Olesa de Montserrat, municipios próximos al foco de contagio de Igualada.