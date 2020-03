Las vísperas son el camino para que los barrios se hagan más cofrades

La importancia que están adquiriendo en estos últimos años las jornadas de vísperas cada vez con más salidas procesionales, principalmente en los barrios de la ciudad, ha llevado a que sea este el tema de debate de la Tertulia Cofrade El Aguaó de Huelva Información.

En la misma participaron Juan Romero, hermano mayor de la Hermandad de los Dolores; Sergio Neira, presidente de la asociación parroquial del Cristo de la Salvación; José Carlos García Castillo, hermano mayor de la Archicofradía de la Vera Cruz y Oración en el Huerto; y Fernando Melgar, capataz de la Virgen del Prado en su Dolor.

En las hermandades de las vísperas lo que se pone de manifiesto es el hecho de que son un camino para hacer cofrades en los barrios, ya que estas nacen de los propios vecinos y son ellos los que las ponen en marcha.

Una aportación a la Semana Santa que en Huelva se mantienen en la barriada de las Colonias con la Virgen de los Dolores que más allá de perderse el día con la integración a la jornada del Martes Santo, el Viernes de Dolores continúa siendo un referente con la salida de este paso de palio por las calles de las Colonias.

Este es el mejor ejemplo para no tener prisas pues desde que en 1958 saliera el primer año en el Viernes de Dolores no es hasta 1986 cuando se convierte en hermandad.

Juan Romero destaca que la medalla de la ciudad que el Ayuntamiento de Huelva concedió a la sagrada imagen “fue por este Viernes de Dolores y lo que significa la hermandad para su barrio”.

La hermandad vive ahora una doble jornada, la del viernes y la del martes, lo que en un principio conllevaba grandes esfuerzos, pues había que desmontar el palio, limpiar su candelería para el martes, ahora es más fácil pues se cuenta con dos. Mientras las flores continúan siendo de ofrenda de los hermanos y bien definidas para el paso.

“El Viernes de Dolores es innegociable y procuramos darle el mayor realce; la Plaza de los Dolores no se puede perder”, dice Juan Romero. Un lugar al que también llevan al Cristo de la Sagrada Lanzada, “porque está en su barrio y en su gente, es su sitio, aquí se reza una de las estaciones las hermanas de Cruz en nuestro vía crucis”, añade.

Fernando Melgar se ha encontrado con muchos más costaleros este año en el que se aprobó la Hermandad del Prado por el Obispado. Destaca que la junta de gobierno está haciendo las cosas muy bien, dejándose asesorar, “a mi me llamaron cuando era asociación religiosa y me ganó el entusiasmo que había, quedé con la cuadrilla que había y se presentaron 21 chavales, así sí se puede empezar”. Melgar destaca que “es una gente encantadora, la labor en el barrio es espectacular, este barrio no sería cofrade sin la hermandad, porque ha nacido en el barrio, ninguno pertenecían a otra hermandad son de aquí de El Higueral y esta es su hermandad por encima de todo”.

Ahora tras la llegada del decreto de creación canónica como hermandad de penitencia se espera para solicitar el ingreso perceptivo en el Consejo de Hermandades la elaboración de los estatutos y las elecciones para nombrar la primera junta de gobierno de la hermandad.

Sergio Neira destaca la buena acogida que la Asociación Parroquial de la Salvación ha tenido en la parroquia de San Rafael Arcángel, gracias a su párroco José Manuel Barral. Se le ofrece así la oportunidad que venían pidiendo desde 2009 cuando nace en El Higueral. Tras un tiempo para buscar un templo para la imagen es expuesta en la iglesia de la Anunciación de Sevilla en 2010, año en el que pasa a un salón de la parroquia de Santa Ana en Triana y allí salen solo ese año. La imagen está en Sevilla hasta 2016 y de aquí pasa al culto en la casa de unas hermanas agustinianas de la barriada del Rocío, para pasar en enero de 2019 a San Rafael Arcángel. “Ahora somos unos 90 hermanos y esperamos que a partir de ahora pueda ir creciendo la nómina”, señala.

La primera salida en Huelva estaba prevista pata el próximo día 28 en vía crucis parroquial , aunque ahora todo está suspendido por el Obispado hasta el día 31. La idea que tienen para un futuro es que las próximas salidas procesionales realizarlas en esta jornada de sábado antes del Domingo de Pasión.

El próximo año esperan poderlo hacer con un paso, asegura que “lo que queremos es que todo se haga bien y sea de calidad”. Ahora participan de la parroquia en sus distintas actividades semanales y tenían programado celebrar un triduo y besapiés al Señor. “Queremos -señala- que todo se haga al amparo del director espiritual”, señala Sergio Neira.

Fernando Melgar destaca que es muy importante que todo se haga bien, pues “lo que se haga mal al final le afecta al resto de hermandades de la Semana Santa, es muy importante que todo se lleve a cabo con dignidad”, remarca.

Sergio Neira coincide en ello y destaca que “no hemos venido a jugar a los pasitos”.

José Carlos García Castillo resalta que la incorporación del Cristo de la Vera Cruz al Sábado de Pasión ha dado la oportunidad primera de que Huelva conozca esta devoción que no es solo la más antigua de la parroquia sino también una de las más antiguas de Huelva.

Destaca, además, que está muy bien definido con una maña dedicada a la vela que se le realiza al Cristo con la guardia de los caballeros legionarios y, por la tarde, se procede a su procesión siendo los legionarios los que sacan al Cristo para entregarlos en la puerta a los hermanos que son los que los llevan a hombros con la escolta de la Legión y su banda de guerra.

El hermano mayor resalta que “hemos conseguido que sea un día importante para Huelva, tanto como un Domingo de Ramos o un Miércoles Santo, que son las jornadas que más personas hay en la calle; hemos conseguido tener un día más que enlaza el Viernes de Dolores con el Domingo de Ramos”, dice. Sin olvidar tampoco, la repercusión económica que tiene en la ciudad en cuanto a los servicios de hostelería.Ahora asegura que hay muchas personas más convencidas de que es un acierto esta salida y de la manera que está configurada con la presencia de la Legión Española, “que es un cuerpo militar con actuaciones humanitarias y que se muestra muy respetuoso con el Cristo, además de que lo hemos recibido como hermano”.

García Castillo dice que “la idea actual es que se continúe la salida en esta jornada, aunque en un futuro se podría pensar en el hecho de que la realizara en un paso, e incluso en una salida procesional tras recogerse la cofradía el Jueves Santo”.