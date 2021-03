La visión de la Semana Santa de Castro Crespo

Juan Carlos Castro Crespo ha puesto toda su creatividad al servicio de la Semana Santa y lo ha hecho para ilustrar el libro del pregón que ha pronunciado Eduardo Sugrañes.

Un trabajo de gran fuerza expresiva como es habitual en la trayectoria artística de Juan Carlos Castro Crespo, el pintor contemporáneo de Huelva con más proyección en estos momentos.

Juan Carlos Castro no sorprende en cuanto a que está en su misma línea creativa, no cambia en nada su tratamiento tan expresivo como en tantos temas que aborda. Lo hace con la misma honestidad, intensidad y generosidad para que el público que se detiene ante su obra le trasmita una visualidad sin igual, que hace que quienes estén ante ella disfruten no solo del vigor de la misma sino de la emoción del trabajo bien hecho, que desborda en sensaciones, tantas como elementos y miradas el propio artista deja hacer para que la obra se venga a la vista.

Esta es la primera ocasión en la que Juan Carlos Castro se adentra en una serie de temática cofrade, aunque la Semana Santa no le es ajena como una realidad más de Huelva a la que siempre conoció y respetó como hace en este tratamiento tan vanguardista, en el que consigue emocionar al igual que la palabra escrita del pregonero.

Un trabajo que viene a conjugar perfectamente con el pregón pronunciado por Eduardo Sugrañes el pasado Domingo de Pasión, donde las claves estuvieron en la emoción y la sinceridad, innovando sobre un modelo de pregón tradicional respetando las claves del mismo. Juan Carlos Castro también consigue dar una visión nueva y contemporánea de las cofradías en la selección de temas que aparecen en esta colección en el libro del pregón.

Con el trabajo de Juan Carlos Castro se ha conseguido dar un cambio también en la línea de ediciones anteriores del libro del pregón, no solo haciéndolo más actual en las claves contemporáneas, sino dándole personalidad a esta edición. De alguna forma, abre un camino al Consejo de Hermandades para que en años sucesivos puedan ilustrar el libro pregón otros artistas y sirva para crear expectación como la del cartel de la Semana Santa.