La túnica de las Tres Caídas une a todos

No entramos ahora en las características artísticas de la excepcional túnica presentada para el Señor de las Tres Caídas, de Manuel Solano y diseño de Juan Robles. No, lo que hay que destacar es algo mucho más importante que su diseño o realización artística. Es un regalo de los hermanos y devotos que ha gustado a todos y lo que ha hecho es unir más a la hermandad. Algo que no viene ocurriendo en los últimos tiempos.

Peregrinación a Tierra Santa

Este año se anuncia por parte de la Diócesis de Huelva la peregrinación a Tierra Santa que se ha convertido en uno de los clásicos del verano. Será del 2 al 8 de julio y la organiza la Delegación de Peregrinaciones del Obispado. Siempre estuvo acompañando a los peregrinos el obispo José Vilaplana Blasco que, como todos saben, deja nuestra Diócesis y se marchará a Cafarnaúm. Así que para esa fecha o ya estará allí o a punto de marchar. Quien tiene claro que quieren hacerle una visita en su momento es el Consejo de Hermandades, que organizará una peregrinación con ocasión de su 85 aniversario fundacional.

Los quinarios

Esta semana se han iniciado los cultos en varias hermandades, que adelantan los actos a este tiempo precuaresmal.

Jura de cargo en la Cinta

En la Hermandad de la Cinta tomará posesión hoy en el snatuario, a las 12:00, como hermano mayor Esteban Brito López, que ya lo es de manera efectiva desde el decreto del pasado 10 de enero. Recordando de manera póstuma a Bienvenido González Roldán, hay que desearle una buena gestión en la hermandad de la Patrona.

En encuentro costaleril

En el Corazón de Jesús tendrá lugar el día 7, a las 21:00, una charla coloquio en la que participarán capataces y costaleros del Señor de las Tres Caídas. En la parte musical estará Tomás Estrada.

Antonio Rivera habla del exorno floral

El prestigioso florista AntonioRivera ha ofrecido esta semana una charla en la casa de la Hermandad de Pasión en la que habló del exorno floral de los pasos. Allí se refirió a su ejecución como de los diferentes estilos. A esta le seguirá otra charla el próximo jueves, a las 20:30, en la que se hablará de la gastronomía onubense en Cuaresma, con la presencia de Remedios Rey, autora del libro ‘La cocina de Huelva’ y Juan Luis Mancheño, director del Instituto Superior de Gastronomía de Huelva.