El tambor de lata

Era una lata grande. Quien encontraba un bidón de pintura tenía el mejor de los tambores, e igualmente también era una magnífica opción las cajas de dulce de membrillo, las rectangulares. Con solo dos agujeros -hechos con una buena puntilla-, se pasaba una cuerda de pita y ya el niño tenía un magnífico tambor para hacer su Semana Santa, recorrer las calles del barrio en formación.

Las baquetas eran dos buenos palos, dependiendo de la lata o el bidón así era el sonido, se armonizaba todo en la estridencia compartida de la ilusión por anunciar la Semana Santa. Mejor aún eran las cruces de mayo, donde se podía hacer mucho más ruido y los niños tenían el protagonismo de contar con su propio paso compuesto de sencillez, una cruz hecha con dos maderos y un paso construido con algunas tablas recubiertas de papeles de colores.

A estos jóvenes le gustaban las cruces de mayo porque hacían su propia cofradía. Menos baile y más vámonos de frente.

Aquellas ilusiones de niños no se si son las mismas que las que puedan tener hoy día los chavales por las cofradías. Sí me consta su interés por la Semana Santa, que espero no caiga en la afición que eso como siempre he dicho se para el Recre.

Cada tiempo se adapta a sus necesidades. Entonces había que reciclar un lata grande para hacer un tambor y crearse la fantasía de ir en una cofradía. Desde hace algunos años los vídeos juegos van a la caza del consumidor infantil y crea su fantasía cofradiera para nuestros ordenadores.

Ahora es un vídeo juego de la Semana Santa, es la app Chicotaz, que llega después de My Cofradía, Carrera Oficial…

Lo cierto es que habrá que estar atentos no vaya que todo esto se encamine a la globalización de convertir la Semana Santa en un juego. No es fácil que eso ocurra pero lo cierto es que en los costaleros hemos pasado de los hermanos a los aficionados, en principio por la necesidad de personal y la oportunidad que esto da a los capataces que repiten días de poder llenar sus pasos llenos.

Lo importante es evitar el ‘frikismo konfrade’ que es meramente entretenimiento

Cada tiempo tiene sus forma de vivir la vida adaptada a las posibilidades que les rodea. Es cierto que hoy cualquier chaval tiene muchas posibilidades tecnológicas a su alcance. Algunos padres, sin duda, preferirán que el niño esté dándole vueltas a un paso por las calles del Play Store que matando marcianos o metidos en un juego en el que se convierte en un rambo con la misión de matar a todo el que se encuentre.El problema de todo es el frikismo konfrade que tiene un vuelo desmedido y uno no sabe hasta dónde va a llegar esto. Lo cierto es que todo ocurre porque la Semana Santa está viva, inmersa en nuestra sociedad, pero al igual que antes habrá que velar por la esencia dejando abierta todas las posibilidades sin dejar cerrar ninguna puerta, pero siempre alertas.

Habrá que utilizar todas las fuentes tecnológicas y de comunicación al alcance de las hermandades para su promoción, también la de las app, aunque no estaría mal el pedir otra cosa menos friki. Que aporte algún conocimiento más allá de una revirá virtual, sin incienso y sin emoción alguna.