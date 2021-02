Un anuncio esperado aunque no deseado

Don Santiago no sorprendió a nadie, ha dicho lo que tenía que decir y lo que todos esperaban. Que no hay procesiones en la calle, que “quedan suspendidas las estaciones de penitencia y procesiones”. La interrogación está en el vía crucis oficial, que para la junta del Consejo es un tema aún no cerrado. Una vuelta más...

Los cultos son obligados

Lo que está muy bien en el decreto es que se recuerda a las hermandades que tienen que celebrar los cultos de reglas. Que no se diga que se pospone porque se reduce el aforo. Si está reducido de hace años y se ven muchos vacíos en los templos.

Vía crucis en el Polvorín

En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús el vía crucis lo presidirá el día 19 el Cristo del Amor. Será claustral y no recorrerá las calles de su feligresía, en el templo se seguirán las oportunas medidas de seguridad y aforo correspondiente, se podrá seguir por las redes sociales. Es lo mismo que ocurrirá en San Pedro el día 8 de marzo, con el vía crucis parroquial que presidirá el Cristo del Perdón.

Cultos del Resucitado

El Resucitado se une a los cultos cuaresmales en honor a su titular. Hoy domingo presidirá la función principal el nuevo obispo de Huelva, Santiago Gómez. Una buena ocasión para contarle que llevan años para que les incluyan en un consejo que es de hermandades de Semana Santa.

Los cultos de la semana

Empezamos la Cuaresma el próximo miércoles. Una semana en la que se celebrarán los quinarios de las hermandades del Santo Entierro, Jesús del Calvario y los triduos de la Borriquita y Estudiantes.

Elecciones en el Carmen

Esta semana quedó abierto el censo para las elecciones en la Hermandad delCarmen de la Concepción, el cabildo para las votaciones es el 13 de abril.