Las cofradías de Semana Santa reciben 80.000 euros de la subvención municipal de 2019

Las hermandades de penitencia de Huelva han recibido del Ayuntamiento de Huelva la subvención correspondiente a la Semana Santa de 2019 que estaba aún pendiente. Una ayuda que se realiza al colectivo cofrade onubense que asciende a 80.000 euros, distribuido a cada hermandad directamente por el Consejo de Hermandades.

Antonio González, presidente del organismo cofrade, destaca que “se trata de una ayuda para los gastos realizados el pasado año por las hermandades y que tiene un posterior proceso de justificación de facturas, que una vez cerrado y tras los trámites en el Ayuntamiento, se ha liberado esta cantidad que ya obra en poder de las hermandades”.

El presidente del Consejo destaca que ahora se atiende a la obra social y al pago de proveedores

Este reparto estaba previsto realizarlo en el último pleno a celebrar tras la Semana Santa y que no ha podido celebrarse “atendiendo a las normas sanitarias indicadas en el decreto de alarma”. En este sentido señala que no hay fecha prevista para este pleno, ante la imposibilidad de poderlo realizar, sin embargo señala que “la marcha de las hermandades y del propio consejo sigue en su actividad con normalidad, dentro de las limitaciones propias que se están dando en estos dos últimos meses”. “Ahora no hay ninguna cuestión que haga necesaria esa reunión, así que esperaremos a que se den las condiciones idóneas para poder celebrar el pleno”, señala.

Antonio González apunta que aunque no se han celebrado este año las procesiones de Semana Santa, “las hermandades habían realizados unos gastos previos que tienen que afrontar, como es la atención a los contratos con artesanos o la propia cera para sus salidas o el atender a otros pago, hay hermandades que están llegando a acuerdos de pagos con las bandas”.

No olvida tampoco al hecho de que se está atendiendo la bolsa de caridad que “en este tiempo de tanta necesidad provocada por la pandemia se está redoblando, mientras que los fondos propios se han visto mermados, en algunos casos porque no se había realizado el pago tradicional de las papeletas de sitios para la salida procesional”.

Es, por ello, por lo que espera que “podamos firmar con el Ayuntamiento el convenio que quedó pendiente de esta Semana Santa, que va destinado más allá de la propia salida; no hay que olvidar la vida de las cofradías durante todo el año, en la que una de las cuestiones que se atiende es a la Caridad”.

Las hermandades, junto al Consejo de Cofradías, realizaron al inicio de esta pandemia una aportación conjunta de 13.000 euros, que fueron entregados al obispo de Huelva, José Vilaplana, “para que lo destinara a los más necesitados según su mejor criterio”, destaca el presidente Antonio González García.