Gratitud infinita

Pregón que se aceptó de improviso como una muestra de homenaje hacia mis padres, y que se culminó en el doloroso trance de pronunciarlo e la vez que despedía a mi segunda madre.Una cuaresma que he vivido junto a mis padres, que la han surcado como el brote nuevo que inesperadamente renace en la corteza del árbol viejo, y con la bendita expectación de mi hija que, como flor recién abierta en primavera, todo lo estrena.

La he podido disfrutar de manera inolvidable con mi familia, que me arropó desde el primer momento y tuvo continuos detalles para que fuera días para la memoria. También con esa otra familia que no es de sangre, mis amigos del alma, quienes se ciñeron a mi lado como lo hacen siempre. Doy gracias a Dios por darme tanta gente a la que poder querer.

Y también he tenido el privilegio de que mis cofradías me hayan dado el calor que no merezco, estando a mi lado con tantos detalles bonitos que ojalá algún día pueda devolver con mi servicio. Pero es que, más allá de las mías, han sido casi todas las hermandades de mi ciudad las que me han amparado y acompañado con gestos de generosidad y cariño que jamás olvidaré. La compañía y comprensión del Consejo de Cofradías para mi persona, ha sido absolutamente desmedido y ejemplar.

Gracias a los medios de comunicación de la ciudad, empezando por esta casa, por su injusto trato. Sí, injusto, porque no es de justicia que me hayáis dado tanto sin merecerlo. Contaba con la ventaja de teneros a todos como amigos, pero me habéis amparado de manera inmerecida.Agradecer todo lo recibido de esa gran familia que formamos los cofrades es simplemente imposible. Me faltarán siempre palabras para hacerlo. Especialmente a todos los que me habéis hecho llegar vuestras muestras de afecto estos días en que el alma de los míos se nos quebró. Gratitud es el único sentimiento que me gustaría transmitir a todos.

Pero hay un sentimiento distinto al agradecimiento que ni siquiera sé definir, y es aquel que me ha provocado el pilar donde se apoya mi existencia, la de mi casa y la de todo cuanto me rodea. Aun rota, literalmente, por el dolor supo sostenerme en pie para que yo no cayera, y su mirada fue tabla de salvación cuando me ahogaba. Lo es todo. No solo es ya el amor incondicional lo que siento, es una admiración inabarcable por la fortaleza de gigante, una mujer excepcional que Dios quiso darme por compañera.La deuda de gratitud contraída es impagable, y trataré de saldarla de por vida.