Los estatutos obligan al ingreso del Prado en el Consejo

La nueva hermandad de penitencia del Prado en su Dolor debería haber ingresado ya en el Consejo de Hermandades. Eso es lo que indica los vigentes estatutos, en su artículo octavo. La hermandad está obligada a solicitar el ingreso en el plazo de 30 días naturales tras ser erigida y su ingreso figurará en el primer pleno del Consejo siguiente. El que forme parte del mismo no conlleva tener día de salida, eso viene más tarde. Pero estar en el Consejo es un paso adelante y, además, tiene también sus derechos como a participar de al menos el reparto de la subvención municipal como una más. Eso ocurrió con la Santa Cruz. Se está en la revisión de los estatutos y no se da vigencia al actual. Alguien tendrá que decir algo.Resucitado

De estatuto a estatuto.

Sigue la revisión, aunque ahora la comisión se ha reducido. Lo cierto es que para el Resucitado todo sigue igual, ni se garantiza su ingreso, que debería llegar vía decreto de la vicaría de hermandades y, lo más importante, no le da opción a que se les oiga, se elaboran unas normas para ellos sin ellos. Otros tienen más suerte, que colocaron hasta su letrado, aunque no se sabe si sirvió para mucho, pues la Cofradía de la Madrugada no queda tan libre de hacer lo que quiera.

La Legión en Sevilla

La Legión se verá esta Semana Santa en Sevilla junto al Cristo de la Buena Muerte. Irá un piquete de caballeros legionarios. Quizás los críticos con la Legión acompañando al Cristo de la Vera Cruz ahora lo vean mejor pues también estará en la ciudad vecina, de tanta admiración para muchos.

Cartelería

El Consejo le dará este año el sorpaso a San Sebastián. Se adelanta a mañana la presentación del cartel de las cofradías en el salón de plenos del Ayuntamiento, mientras que al día siguiente se dará a conocer el de San Sebastián, que este año saldrá en procesión en la mañana del domingo día 26.