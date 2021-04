Antes que nada, enviar un afectuoso saludo a Manuel Gómez ‘Carnicerito’. Cofrade, capataz y, en especial, amigo de todos. Le deseamos que pronto se recupere. Le dedicamos hoy esta primera levantá. ¡Mucho ánimo, artista!

El nuevo vicario general

Emilio Rodríguez Claudio ha sido nombrado vicario general de la diócesis de Huelva por el obispo Santiago Gómez Sierra. Una noticia que ha sido acogida en el mundo cofrade con satisfacción y alegría. Todos conocen a Emilio Rodríguez Claudio. Un agustino que se ha vinculado desde el primer momento a la hermandad que fundara esta comunidad en el colegio de la calle Puerto y hoy residiendo canónicamente en la iglesia conventual de las Madres Agustinas. E, igualmente, un compromiso que trascendió más allá con las cofradías estando como representante del obispo en el pleno del Consejo de Hermandades de Huelva, abriendo ese abanico de cercanía hacia todos los cofrades de la provincia al estar al frente hasta ahora de la vicaría para la celebración de la fe. Así que todos los cofrades muy contentos deseándole lo mejor al padre Emilio.

El manto ya está aquí

El manto de Nuestra Madre y Señora de los Dolores se encuentra de nuevo en Huelva tras pasar por la exposición cofrade In Nomine Dei de Sevilla. Una pieza de arte que como era de esperar resultó muy aplaudida, ante ella pasaron 52.000 personas y a través de la web de la muestra 100.000 visitas; este es el registro de audiencia de la exposición. Así que hay que felicitar no solo a los organizadores por el éxito de la muestra sino por el hecho de que pensaran en llevar el manto de la Virgen de los Dolores de Huelva. Todos lo vieron, la repercusión cofrade está ahí, ahora solo falta que la Junta de Andalucía mire de una vez hacia Huelva y consiga lo que los hermanos de a Vera Cruz y Oración en el Huerto desean, que no es otra cosa que la restauración de tan valiosa pieza de arte que tanto gusta ver en la tarde noche del Jueves Santo.

Manuel Siurot

La Hermandad de Huelva es la que en esta ocasión pone ante los onubenses la figura de Manuel Siurot. Lo hace con una exposición que le dedica en la Casa Colón dentro del programa Huelva es Rocío en el que también participan la Hermandad Matriz y la de Emigrantes. Se ha visto la vertiente rociera del que fuera hermano mayor de Huelva y del que habló en la Casa Colón el sacerdote y Baldomero Rodríguez Carrasco, gran conocedor de la figura de Manuel Siurot.