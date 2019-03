“No es cierto que la Madrugada sea insegura; dejamos en muy mal lugar a la Policía”

Ante la dispensa que el Obispado le concede a la Cofradía del Nazareno para no hacer la Carrera Oficial “por motivos de seguridad”, como informó a este periódico su Oficina de Prensa, los contertulios fueron contundentes para dejar claro que existe seguridad en toda la Semana Santa, al igual que en la Madrugada.

El presidente, Antonio González, señaló que “según el jefe de la Policía Local no es cierto, la Carrera Oficial es segura”. Estas afirmaciones hacen “que dejemos en mal lugar a las fuerzas de seguridad que realizan un magnífico trabajo en beneficio de la Semana Santa y de todas las cofradías”. González señaló que “la Policía Nacional también se ha pronunciado en el sentido de esta seguridad y no se puede permitir que se diga que no es segura”. Es más, indico que “estamos en alerta cuatro antiterrorista y no puede existir inseguridad”.Se puso como ejemplo que la situación que se puede vivir es la misma que cualquier otra hermandad, la multitud en la Cuesta de la Tres Caídas o en una recogida, pero que no va más allá.

Luis Alburquerque señaló que la junta de gobierno del Nazareno, que preside José Luis Borrero Ochoa, “lo que debería decir es que no le gusta ver los palcos vacíos, pero no se puede hablar de inseguridad en una avenida y no en la calle paralela”.

Mientras que José Carlos Castillo es de la opinión que quien “argumenta la dispensa es responsable también de lo que en ella se dice”.

Preguntado el presidente del Consejo por el hecho de que es una dispensa que se otorga por la Delegación de Hermandades en contra del criterio del pleno de hermanos mayores, señaló que “como presidente no puedo decir nada, ni siquiera el pleno”.

Sin embargo sí recuerda que por tres veces los hermanos mayores se pronunciaron al respecto y en el Obispado no se ha tenido en cuenta lo que han dicho, cuando además se acogen a lo que dicen los vigentes estatutos.

Lo que se plantea es también una desigualdad de trato con respecto a otras hermandades, que solicitaron acortar su recorrido en Cardenal Cisneros, donde ha terminado hasta ahora la Carrera Oficial, argumentando los perjuicios que le conlleva el alargar hasta la calle San Cristóbal.