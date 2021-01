Los actos de la Cuaresma que viene

Fiestas del Patrón

Se celebraron con dignidad y solemnidad dentro de lo que se puede hacer por la Covid-19. Muy adecuado el adelanto horario para facilitar el autoconfinamiento y los cultos. La exaltación no pudo celebrarse al final por indisposición del exaltador Lorenzo González.

Sin romería del Rocío

Cuando todavía no está suspendida oficialmente la Semana Santa en la Diócesis de Huelva ya se han dado los pasos oportunos y coherentes en Almonte suspendiendo la próxima romería del Rocío. Todos saben que para después del Domingo de Resurrección la cosa seguirá pinta bastante mal por un año en el que no se sabe lo que va a ocurrir. Lo que sí está claro es que no se permitirán aglomeraciones en las calles, como en su momento dijo bastante claro la Junta de Andalucía.

Actos que se cambian

Lo mejor, si se puede, no es suspender los actos, sino adaptarse a la situación dentro de lo que las medidas sanitarias acosnejen. Cuestión distinta es que se pueda trasladar la celebración a un tiempo que se espera que pueda mejorar. Es el caso de la Hermandad de Estudiantes deja para mayo la tradicional exaltación mariana a la Virgen del Valle, ante los altos índices de la Covid-19 y su cercanía al 2 de febrero fiesta de la Candelaria. Los cultos sí se pueden mover dentro de la Cuaresma, pero no un quinario fuera de este tiempo.

Cultos a la Virgen de la Paz

La Hermandad de Mutilados ha celebrado esta semana sus cultos anuales dedicados a Nuestra Señora de la Paz y que en esta ocasión tuvieron el carácter de rogativas por el fin de la pandemia y en memoria de las almas de las personas que han perdido la vida durante la misma. Unos cultos que se adelantaron para facilitar la asistencia de los fieles y el autoconfinamiento pedido por las autoridades sanitarias de la Junta de Andalucía ante la evolución de la pandemia de la Covid-19.

Las normas del arzobispo

Monseñor Asenjo, arzobispo hispalense, lo mismo que se adelantó diciendo que no hay actos cofrades ni de asociaciones ni parroquiales en la calle durante la Cuaresma ni en Semana Santa, ha hecho pública unas indicaciones de cara a estos días. Lo primero que hace es recomendar que se celebren siempre que se puedan los cultos de reglas. Mientras que deja bien claro que en los templos los actos que se organicen de veneración de imágenes serán antes del triduo sacro y que los altares de insignias mejor que no se monten.