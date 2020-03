Último examen para los estatutos del Consejo de Cofradías de Huelva

Los estatutos del Consejo pasarán el próximo lunes el último examen de los hermanos mayores y lo hace después del varapalo llevado cuando éstos mostraron un contundente rechazo a la última reforma.

Se trata del proyecto de reforma de los estatutos presentado por la actual junta del Consejo de Hermandades en septiembre de 2015 y que dejó atrás el proyecto de la anterior junta que tampoco consiguió superar el apoyo necesario. Un proyecto que ha pasado ya cinco cribas con esta última cuando el director espiritual del Consejo, José Manuel Barral quiso dar una nueva oportunidad a los hermanos mayores y se ha permitido nuevas alegaciones.

Estás son las últimas que se harán a este texto, así de claro se ha manifestado José Manuel Barral, aun cuando se espera contar con el consenso necesario para sacar adelante la reforma estatutaria. Sin duda un reto, pues no hay que olvidar que la última reforma llevaban como preámbulo verbal el deseo del obispo José Vilaplana de que saliera adelante resolviendo los problemas del Nazareno en la Carrera Oficial y la integración del Resucitado.

Unos estatutos que “ya cuentan con la supervisión de lo servicios jurídicos del Obispado”, dice Barral, aunque el tema de fondo seguirán siendo lo que se plantea sobre el Nazareno y el Resucitado.

De cualquier forma, parece que esta será la última vez que el proyecto de estatutos se presente a los hermanos mayores y si no obtiene los dos tercios exigidos se elevarán a la Delegación de Hermandades para que resuelva, donde lógicamente espera el trámite de la aprobación de los mismos.

El presidente del Consejo, Antonio González, destaca la dedicación que se le ha tenido a los estatutos en estos últimos años y que en el deseo de darle una salida definitiva “hemos mantenido ahora nuevas reuniones de trabajo bastante intenso para realizar esta nueva redacción”. Espera que ahora sí salga para adelante el proyecto.

En este último texto, los estatutos aparece el Consejo de Hermandades como una confederación de asociaciones públicas y en el caso de que algún día se recupere la actividad el Consejo General de Cofradías de la Ciudad de Huelva no quedaría extinguido el Consejo de Hermandad y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, pero adaptaría su actuación a la nueva situación coordinada con el consejo general.

Se deja claro toda la dimensión de la Semana Santa para no dejar escapar la posibilidad de pertenencia del Resucitado. Así se indica (artículo 5) que son miembros del Consejo, “las hermandades que celebran la Semana Santa, es decir, el misterio pascual. Por consiguiente, las hermandades de penitencia y la de resurrección. Todas las hermandades y cofradías integradas en el Consejo tienen los mismos derechos y obligaciones, excepto aquellas cuestiones que expresamente se recogen en estos estatutos”.

Esas excepciones son las que llevaron al rechazo al anterior proyecto y es que se deja claro (artículo 10) que el Resucitado no hará Carrera Oficial al señalar que “las hermandades que no procesionen de Domingo de Ramos a Viernes Santo, no tienen derecho a los beneficios obtenidos por el Consejo por la venta de palcos”.

Sin embargo en el artículo 11 se indica que “todas las hermandades que procesionan del Domingo de Ramos a Viernes Santo tienen la obligación de pasar por Carrera Oficial”, ahora dice que según los términos del artículo 65, que se redacta exprofeso -aunque sin citarla- para la Hermandad del Nazareno, dándole una vuelta al texto al señalar que está hecho para aquella cofradía que procesione en solitario en jornada matutina, vespertina o de madrugada, cuando se sabe que esto solo puede ocurrir con el Nazareno, dándole la posibilidad de optar por un itinerario alternativo a la Carrera Oficial, que es el tema de fondo sobre el que se ha mantenido los conflictos en estos últimos años, con el rechazo contundente de los hermanos mayores.

Eso sí, se le deja claro que esa decisión de no hacer Carrera Oficial se deberá comunicar al consejo antes del 10 de diciembre y, además, tendrá voz pero no voto en temas objetos de decisiones sobre la Carrera Oficial.

Aludiendo de nuevo a la Hermandad del Nazareno y a los conflictos surgidos que en un principio decía que sí salían y luego tras cobrar la venta de palcos decían que no. Al mismo tiempo, alude al tema de la última cuestión de alargar la Carrera Oficial que salió adelante con el voto de la Hermandad del Nazareno cuando esta sabía que no iba a realizar la Carrera Oficial. De no hacer el recorrido oficial se le deja sin la parte corerspondiente a la venta por palcos, aunque no de otras ayudas o subvenciones.

Al Resucitado, sin embargo, no se le permite hacer la Carrera Oficial como es su deseo y no recibirán nada en concepto de los palcos de la misma.

Aunque por parte de la junta del Consejo se espera que pueda contar con una ayuda municipal que es lo que se ha hablado con el Ayuntamiento.