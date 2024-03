La Semana Santa se adelanta con la Exaltación en el Centro Penitenciario de Huelva

El centro penitenciario de Huelva ha vivido durante la jornada de este jueves 29 de febrero un día especial para los internos. La Cuaresma onubense ya ha inundado la ciudad, pero esa sensación aún no se había trasladado por encima de sus muros, donde muchos han podido disfrutar de la exaltación a la Semana Santa que desde hace cuatro años se viene celebrando para que el sentimiento cofrade no muera en el corazón de ninguno de los internos.

Este acto, que se asienta como una tradición durante esta época tan señalada en la ciudad, está organizado por Huelva Información junto a la Pastoral Penitenciaria del Obispado de Huelva en colaboración con la concejalía del Cultura del Ayuntamiento local. Una exaltación de la Semana Santa que cada año es acogida con más regocijo por todos los asistentes, que se vuelcan durante el evento prestando una gran atención.

En esta ocasión, el encargado de llevar a cabo esta empresa ha sido el onubense y cofrade, Rafael García Wakelin, que ha levantado a todo el salón de actos tras un discurso emotivo que ha llegado al corazón de muchos de los presentes. Una explosión de aplausos ha sido la muestra de que el exaltador ha entregado toda su fe a todos los internos, haciéndoles entender su forma de ver la Semana Santa y que se sientan más cerca la imagen a la que más devoción profesan. Un discurso que ha estado acompañado por las voces de los saeteros, Manuel Enrique Cordero Gómez y José Antonio López Cabeza, alumnos de la escuela de cante de Jeromo Segura en Moguer y por lo sones de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, dirigida por Francisco de la Cosa.

El periodista onubense, Eduardo Sugrañes, ha sido el encargado de presentar al exaltador ante el público como un cofrade comprometido con Huelva, que aceptaba este ofrecimiento como un hecho muy importante dentro de su recorrido en las cofradías. Rafael García Wakelin ha recitado varios pregones como el de la Semana Santa de Huelva del año 2011, el pregón 50 Aniversario de Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de la Virgen de la Cinta o el de la Hermandad de La Lanzada.

Rafael ha vuelto a ponerse frente al público y no ha podido ser más especial, "yo nunca he estado en el Centro Penitenciario y la verdad es que impresiona tanto por las instalaciones como por la conducta de los internos que han arropado el acto", ha expresado el exaltador. "Estoy muy contento por haber aceptado, antes de llegar era todo incertidumbre pero es una experiencia muy gratificante", ha continuado. Una oportunidad especial en la que trasladar al público una pincelada de lo que se está viviendo detrás de los muros para que no pierdan la fe y la Esperanza. "Cuando mi amigo Eduardo me llamó no dudé en decir que sí", zanjaba Rafael.

El salón de actos del centro penitenciario ha sido el encargado de emplazar este acto descrito a la perfección en una sola palabra, entrañable, donde se han vivido verdaderos momentos de emoción entre todos los presentes.

"Sé que voy a hablar a costaleros y costaleras de la vida", comenzaba el exaltador, "soy de la Esperanza, vengo a traeros Esperanza, vengo a hablaros de Esperanza, porque sin la Esperanza esto no tiene ni principio ni final", rezaba para dar aliento a todos los presentes. La primera parte de emotivo discurso estaba dedicada al Señor, en la que desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, hizo un recorrido con la mano en su corazón y que los internos supieron reconocer con un "qué bonito hijo" que brotaba de sus labios. Unos primeros párrafos que culminaron con el cante de una saeta que seguro que cada uno de los presentes supieron disfrutar a la perfección.

Con el ambiente inundado de incienso las palabras de Rafael continuaron, ahora dedicadas a María, a la Virgen, a nuestra Madre. Una advocación mariana que es palpable en la provincia de Huelva y por la que mencionó a nuestras dolorosas pero sin olvidarse de las vírgenes de gloria. "Guardo en mi corazón como un recuerdo imborrable este rato y vuestra atención que agradezco no sabéis como. Solo os pido que si alguna vez nos encontramos por la calle, ojala sea pronto, ojalá en Semana Santa, por favor, saludadme. He dicho y ahí queó", finalizó el exaltador dando pie a un gran aplauso de reconocimiento de todos los presentes.

Cada silencio, cada muestra de respeto, de amor a la Semana Santa, fueron prueba de que la Huelva cofrade está latente en cada rincón. Durante el discurso, en el salón de actos solo resonaba la música y el cante que acompañaron a la voz de Rafael. La Banda Sinfónica Municipal de Huelva ha interpretado piezas como Esperanza por Huelva Coronada o Corazones Cinteros en las que si cerrabas los ojos podían imaginarse al palio de sus sueños en la calle.

Un final dulce en el que no ha faltado lo emotivo y que el exaltador ha vivido intensamente por ser el encargado de compartir lo entrañable de este tiempo de Cuaresma traspasando los altos muros del Centro Penitenciario Provincial.