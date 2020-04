Salida virtual de la Hermandad de los Estudiantes de Huelva

Virtualmente. Así vivirá la Hermandad de los Estudiantes este Martes Santo, al igual que lo hará el resto de cofradías. El hermano mayor, Francisco Jiménez, ha escrito una carta dirigida a los hermanos, que hoy, a las nueve de la mañana, les llegará vía redes sociales. En esta misiva Jiménez le transmite “aquello que se suele decir el día de la salida procesional”, y les dará ánimos. Destacó que en esta jornada llevarán a cabo “una salida virtual”.

El hermano mayor de Estudiantes comentó que esta Semana Santa la está viviendo la hermandad de manera “resignada, de otra manera no se puede vivir”. No obstante, señaló que ahora “hay cosas más importantes en España -en relación al coronavirus- que el hecho de que no salgan los pasos a la calle”.

Jiménez apuntó que los titulares de la cofradía, el Cristo de la Sangre y la Virgen del Valle, “están presidiendo el altar mayor de la Parroquia de San Sebastián”. Recordó que cuando se decretó el estado de alarma se estaba celebrando el triduo, pero sólo pudo realizarse el primer día, al siguiente todos los ciudadanos estaban confinados en sus casas.

Esta situación ha permitido una estampa diferente a la habitual: las dos imágenes presidiendo el altar mayor un Martes Santo, frente a años anteriores en los que los pasos con los titulares estaban frente al altar, preparados para la salida procesional.

Explicó que para este Martes Santo la cofradía ha organizado un programa de actos por las redes sociales, que comenzará con esa carta a los hermanos, y que continuará con una ofrenda floral virtual a los titulares del resto de hermandades del Martes Santo (Pasión, Sagrada Lanzada y La Salud).

Por la tarde, a las cuatro y media, tendrá lugar "el rezo de la estación de penitencia de 2020" y media hora después el canto del Perdón, que podrán seguir los hermanos.

A la hora que estaba prevista la salida procesional de Estudiantes, a las seis menos diez de la tarde, se emitirá un vídeo con los puntos claves del recorrido de la cofradía por las calles de Huelva, como su paso por la Plaza Niña, la carrera oficial, la calle Argantonio, el Pasaje Cristo de la Sangre, donde la saetera Lorena Raimundo cantará dos saetas inéditas, y la recogida en el templo.

Un recorrido por los momentos más destacados de la cofradía en la calle, marcado por marchas procesionales como Madre de los Estudiantes, de Jesuli Perojil.