Roban unas preseas a la Virgen de la Estrella durante su besamanos

Los hermanos del Prendimiento se encuentran bastante afectados por el robo de dos preseas a María Santísima de la Estrella, que se ha producido durante su besamanos.

La hermandad ha detectado el robo en la jornada del martes cuando las camaristas fueron a cambiar a la Virgen a su altar tras haber estado en besamanos. Ellas fueron las que se dieron cuenta de la falta de dos de las preseas que lucía la Virgen, un broche de oro en forma de hoja con tres perlas blancas y un escudo de la hermandad también de oro que lucía en el pecherín.

Suponen, por las fotografías realizadas, que el robo debió producirse entre el miércoles y le jueves pasado.El hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento, Domingo Álvarez, destacó ayer a Huelva Información el malestar entre los hermanos, “no es por el valor material, que no es mucho, sino porque se tratan de unos regalos de hermanos y uno ya no está con nosotros”.

Domingo Álvarez lamenta que se produzcan “este tipo de hechos porque no es para comer, pues no tiene gran valor. Lo que no podemos imaginar es que haya personas que puedan hacer esto, quizás seamos muy confiados, porque no podemos entender esta falta de respeto”.

La denuncia del robo está en manos de la Policía Nacional, “aunque no tenemos mucha confianza en que aparezca; pues de este tipo de piezas se desprenden muy rápido y es muy difícil de seguirle el rastro”, apunta Domingo Álvarez.