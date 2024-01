Y pasaron los Reyes Magos

RANCIO: ¡Hombre, Guasa, qué alegría me dio ver que tu propuesta de cabalgata de Reyes con costaleros no llegó a término! ¿Y lo bonito que ha sido ver a niños y padres recibiendo en el Puerto a sus majestades montados en camellos, como es tradición?

GUASA: Calla hombre, que precisamente en esta carpeta llevo el anteproyecto para llevárselo al Nacho Molina, así, con tiempo.

RANCIO: Vamos, que vas en serio con el tema del costal hasta en el día de la Epifanía… Aunque sí que me ha gustado la carpetita azul con las gomillitas donde lo llevas. De imprenta Mojarro, seguro.

GUASA: He pensado en todo, copiándome un poco del Querque. Mira: los capataces, en lugar de ir disfrazados, serán personas asociadas a cada rey…

RANCIO: Para, para, que ya me estás danto miedo, Guasa. A ver, ¿quién sería el hipotético capataz de Melchor?

GUASA: ¡Rancio, espabila! El capataz perfecto sería el Jacinto Hitos, no me digas que no. Piensa en todos los costaleros del Polvorín llevando a Melchor, con ese aire de barrio tan gitano…

RANCIO: Miedo me da pensar quién podría ir delante de Baltasar…

GUASA: ¡Rancio, que te veo lento! ¡Quién mejor que Paco Rey, el Afri!

RANCIO: Guasa, no sigas por ahí que te llevan al cuartelillo de los municipales… Venga, sorpréndeme ya con Gaspar, porque no caigo en un capataz tan castaño.

GUASA: Pues mira, aquí pinché en hueso, porque, claro, mi Carnicerito tiene que estar en la magna cabalgata, pero como es concejal del PSOE, lo mismo no cuela.

RANCIO: ¿Capataces y política? Por el amor de Dios, ¿cómo se resuelve eso?

GUASA: Por la calle de en medio, Rancio, porque el Nacho me propuso uno del PP que castaño no es, pero es pelirrojo y encajaría como un guante…

RANCIO: ¡Para ya, Dios mío! ¡Esto es el colmo! ¡Entre esto y la procesión del Niño Jesús con el día como estaba! Esperar una hora y media para sacarlo… no me cuadra nada.

GUASA: Bueno, al menos lo pudiste ver, ¿no?

RANCIO: Qué va, me fui a misa pensando que ya no salía.

GUASA: Pues a mí me vino de perlas porque me cogió el toro en el Holea encargando los Reyes… ¡Que todo es poco para mis chiquillos!

RANCIO: Ahí, Guasa; tú, con tiempo…

GUASA: Pues mira, para otras cosas sí me organizo. Por ejemplo, ya fui a la igualá del Caballo del Huerto Paco. 153 hombres, por derecho, haciendo historia.

RANCIO: Historia hizo el que va arriba del paso, y además esa imagen tiene una unción maravillosa.

GUASA: ¿El romano del caballo?

RANCIO: Porque te conozco de toda la vida, Guasa, si no te mandaba a tomar viento.

GUASA: Bueno, Rancio, que voy a Cultura. Ya te contaré cómo ha ido la cita. ¡Vamos a pegar el pelotasso gordo, mi vida!

RANCIO: Cada vez que escucho a un cofrade decir que va a dar el pelotazo… Miedo me da.

GUASA: Pues lo dicho, y feliz año nuevo a toda la familia. Nos vemos para el patrón, ¿no?

RANCIO: Ahí estaremos comprando palmitos, como debe ser. Y con mi abrigo en la procesión, acompañando al centurión romano que dio su vida antes que renegar de su fe católica.

GUASA: ¡Qué te gusta una homilía, Rancio! Nos vemos en el Comodoro con un aguardiente.