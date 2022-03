Papaleteas de sitio en código QR

El problema más importante al que se enfrentan las hermandades en la actualidad es la nómina de hermanos y más particularmente a la de nazarenos que salen en los cortejos en Semana Santa.

Las nóminas son cada vez más exiguas en la gran mayoría, pero además en todas se está viendo un descenso.

Las razones pueden ser varias. Para algunos está en el hecho de que una vez que se deja el costal no se opta por la túnica. También es cierto que el número de costaleros es menor en cuanto al hecho de que la cuadrilla de un capataz se va turnando en varios días, incluso hasta en cinco salidas, con ello el número que llegaría a vestir la túnica sería muy corto.

También el hecho de que todos los pequeños cuando dejan de tener edad para ir de monaguillos sus padres no lo visten de nazarenos.

Sin embargo, no se olvide que esto de las hermandades -como bien decía el recordado prelado Ignacio Noguer- no es para niños, sino para adultos. No quiere decir que no deban estar los pequeños que es la futura cantera, sino que hay que preocuparse por que sí estén los adultos.

Algunos que ya son un poco más mayores argumentan la propia edad y los recorridos lentos o muy largos, a veces extendidos por calles innecesarias.

En otros casos y quizás uno de los más importantes es que nos encontramos con el costo elevado para vestirse de nazareno. Algunas hermandades no piensan en los barrios en los que están; mientras promueven cambios por túnicas bastante caras, por adaptarse a no sé que estilo en cuanto a telas y sello de la propia cofradía.

Lo cierto y verdad es que nadie subvenciona los cuerpos de nazarenos y lejos de ellos la mayoría de las cofradías obligan a todos sus hermanos, hagan o no estación de penitencia, a pagar la papeleta de sitio en la cuota anual. Solo hay un afán recaudador, para los pocos estrenos necesarios y otros muchos que deben ser responsabilidad de la junta y de sus propios deseos.

Mientras se sabe que para la mayoría de las hermandades con la subvención municipal y lo ingresado por la venta de palcos, más las papeletas de sitio, el gasto de la cofradía está casi cubierto. Hay algunas que hasta les sobra dinero, por aquello del principio de solidaridad que todas reciben lo mismo.

Así los ingresos extras se destinan principalmente a estrenos y en ningún caso a reducir el costo de lo que le supone la salida a un hermano en túnica y en cuota. En la mayoría de los casos no es una única papeleta de sitio sino varias porque sale todo el grupo familiar.

Lejos está aquel tiempo en el que la hermandad facilitaba la túnica cada año y se devolvía en una caja de zapatos.

Por ello hay que aplaudir las iniciativas de aquellas que lejos de pretender encarecer las túnicas, promueven fórmulas de alquiler o préstamos de las mismas.

Sería, igualmente, un acierto facilitar una bolsa para donar túnicas que se van quedando pequeñas; en algunas ya existen.

Salvado todo este sacrificio económico para salir de nazarenos, tras pagar la papeleta en la cuota anual hay que ponerse en cola para renovar el protocolo en la propia casa de hermandad.

Lo cierto es si por una parte crea algún ambiente también es un engorro para quien tiene que sacar la papeleta de sitio y para aquellos de la junta que están en el reparto.

Un calvario y una pérdida de tiempo. Todo está acotado a unos días y a solo unas horas concretas. Lo cierto es que poco parece que se haya aprendido de la pandemia, cuando se evitaba la presencialidad y las largas colas, para evitar estar pegados unos juntos a otros.

Las hermandades están hoy obligadas a renovarse más allá de un facebook donde se retraten; hay que facilitar la gestión a los hermanos. Permitir la renovación de la papeleta de sitio o el protocolo vía correo electrónico.

Las hermandades deben modernizarse en su gestión, aunque las claves estéticas sean inamovibles.Quién dice que no vayamos a acceder en poco tiempo a los templos con código QR. Seguro que será un avance.