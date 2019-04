Desde la chimenea

Al fondo se escucha una radio dando las primeras noticias del día, las golondrinas revolotean buscando dónde formar su efímero hogar, eternas emigrantes en busca de un mundo mejor; mi yegua relincha, ella solo distingue un día marcado en el calendario, el que desde bien temprano comienza a caminar. Yo sé que ella conoce el lugar al que le llevan sus pisadas.

La mañana es distinta desde hace algunos años, aparentemente todo sigue igual, el cielo luce azul, pero no el azul de las capas colgadas en la chimenea, impacientes por bajar de la percha y arrugarse con las correas de cuero, con tanto esmero que le ponía mi madre mientras las planchaba… Sigue entrando esa luz dorada por los pequeños huecos de la persiana, igual que baña el Sagrado Corazón de Jesús a través del marco del cerrado portón de hierro. Detrás, aguarda el bullicio de espera. “¿Ya viene la banda?”. “El Prendimiento ya está saliendo”.

“Ese nazareno se ha quedado dormido, mira por dónde viene”, semejante al que había en mi casa los Miércoles Santo: “Oye, he hecho estos bocadillos. Ya, ya sé que no queréis saliros pero, ¿y si os da hambre?”. “¿A qué hora llega papá? Ya se podía haber pedido el día, que siempre llegamos tarde, la reja está cerrada y Julián se enfada”. “Los guantes, el cíngulo, la medalla, la papeleta, ¿lo llevas todo?”.Parece que con el desgaste de los años hemos dejado de ser partícipes del eje vertebral que nos unía. Por eso desde estas líneas te pido, sí, a ti, que vivas estos días como parte fundamental, no seas un mero espectador de lo que está ocurriendo.

Llénate de la primavera que desprenden nuestras calles, inúndate de la lluvia que aparece cuando menos quieres oír su llegada, quémate con la cera como lo hacen los niños, deja que el redoble de un tambor resuene en tu estómago, reza por los que estuvieron siempre y ahora se encuentran a su lado. Solo así podrás vivirla profundamente y seguro que se convertirá en la mejor Semana Santa de tu vida.