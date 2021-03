Martes Santo: Oraciones de melancolía

Hoy el sol no llenará de luz al Señor de Pasión por el porche de San Pedro. Ni volará su túnica al viento mientras Huelva le ayuda a levantar su cruz. María Santísima del Refugio tampoco llorará su pena tras el andar de seda de su Hijo. Ni se pintará el Paseo de Santa Fe de esos capirotes morados que enjuagan con cera sus promesas. Hoy los vecinos de Pérez Cubillas no podrán mirar desde sus ventanas a los ojos verdes de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Ni el corazón del barrio podrá acompañar a su devoción hasta las calles del centro. Tampoco sonará Tu verde mirada para que la cuadrilla de costaleros sueñe con tocar el cielo bajo las trabajaderas. Hoy el barrio de Las Colonias no verá salir una Cruz de Guía de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Ni se clavará una lanza en el corazón de las emociones. Será la segunda punzada tras la del Viernes de Dolores. Y por segundo año consecutivo no se podrá parar el mundo en una revirá del misterio. Y hoy tampoco sobrecogerá el imponente palio de la Virgen del Valle mientras el Liceo de Moguer toca Madre de los Estudiantes. Ni se escuchará el racheo mientras el Cristo de la Sangre ilumina las lágrimas de los onubenses. Tampoco Huelva esperará a que salga el cortejo de la parroquia de San Sebastián. Este año a Huelva le tocará entrar en la casa del Señor.

Hoy es Martes Santo y la pandemia ha vuelto a robar esa explosión primaveral que se ilumina en la capital cuando las procesiones inundan de devoción cada rincón. En cambio, a diferencia del duro confinamiento del año pasado, hoy las puertas de las iglesias se abren para que los onubenses estén con el Señor y su Madre. La Salud, La Sagrada Lanzada, Estudiantes y Pasión protagonizan una jornada cargada de nostalgia pero a la vez de estampas históricas y efímeras gracias a los altares dispuestos por las priostías.

En Pérez Cubillas, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y Nuestra Señora de la Salud están expuestos –también las figuras secundarias del misterio– para la veneración de todos los devotos y cofrades. Desde las 09:00 hasta las 14:00 y desde las 16:00 hasta las 22:00 estarán las puertas abiertas respetando en todo momento el aforo máximo de 52 personas. La parroquia permanecerá cerrada desde las 17:30 hasta las 19:30 que será cuando se realice el acto de penitencia para los hermanos que han sacado la papeleta de sitio. Y a las 20:00 tendrá lugar una misa. La Hermandad de la Salud cuenta con varios estrenos este año: dos faroles de Cruz de Guía; un Arcángel San Rafael que irá en el frontal delantero del paso; y una túnica para el Cristo. No es un Martes Santo normal porque “nos gustaría ver a nuestras imágenes en la calle” resaltó el teniente de hermano mayor de la Salud, Ramón Ferrera. Eso sí, este día tan especial se vivirá, aunque sea de otro modo tan atípico ya que “por lo menos se puede venir a ver a las imágenes”. “Lo vamos a vivir con recogimiento”, aunque “la sensación sigue siendo un poco amarga”. Así, desde Pérez Cubillas ya esperan que para el año que viene se puedan ver a las imágenes en la calle. A la parroquia también se podrá ir mañana por la tarde, y el jueves y el viernes por la mañana.

Hoy también es el día de los vecinos del barrio de Las Colonias. Ya el Viernes de Dolores, el otro día grande las Hermandad de La Lanzada, tuvo lugar una misa en la que intervino el Coro de la Hermandad de Emigrantes. Así el Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada, en un conjunto escultórico, y Nuestra Señora de los Dolores acogerán la llegada de fieles en esta jornada tan especial. Hoy es un día “más de recogida, más de hermandad”, señaló el hermano mayor de La Lanzada, Juan Romero. Así, por la tarde, y hasta las 18:30 la parroquia estará cerrada al público y sólo podrán acceder los hermanos que hayan sacado la papeleta de sitio. Un aforo de un centenar de personas “que ya tenemos cubierto”. La Hermandad espera la visita del obispo de la Diócesis de Huelva, Santiago Gómez (también está previsto que visite al resto de cofradías), a las 17:00, y media hora más tarde tendrá lugar la estación de penitencia. Un culto que han preparado los propios hermanos. El acto estará acompañado musicalmente por un trío de capilla de la Banda de Música de Aznalcóllar. También se cantarán saetas por hermanos de La Lanzada. Una vez que concluya la estación de penitencia las puertas de la parroquia se volverán a abrir hasta las 21:00. “En el año 2019 lo tuvimos todo, el 2020 nada y este año nos hemos quedado a la mitad. Por lo menos los hermanos pueden acudir”, expresa el hermano mayor de la cofradía del Martes Santo. Hay que añadir que la Hermandad entregó a las hermanitas de la Cruz casi 700 kilos de alimentos, recogidos el pasado jueves.

La Hermandad de los Estudiantes vive hoy un Martes Santo repleto de actos y momentos íntimos con las imágenes. No procesionarán el Cristo de la Sangre y la Virgen del Valle pero “algo más se puede hacer este año”, explicó a Huelva Información el hermano mayor Francisco Jiménez. “Por lo menos transformamos nuestras parroquias en otra cosa y que estén muy presentes las hermandades”. Jiménez vive este día grande con “entusiasmo” ya que al menos “vemos la luz al final del túnel”. Así, los fieles y devotos de los titulares se encontrarán en el centro de la parroquia de San Sebastián un Stabat Mater con el Cristo de la Sangre mirando hacia la puerta de entrada del templo y la Virgen del Valle mirando de frente a la imagen cristífera. La estampa está exornada con un monte a los pies del Cristo y está custodiada por los cuatro porta hachones. El día será madrugador con el rezo de la Coronación de los Siete Dolores de María a las 09:00. El resto de la mañana la hermandad atenderá la visita de otras hermandades e instituciones. La parroquia estará abierta “prácticamente” todo el día aunque esto puede variar en función de decisiones de la propia hermandad. Por la tarde, el acto central será más bien propio para los hermanos. A las 18:00, que es la hora a la que se abrirían las puertas de la parroquia de San Sebastián para que la Cruz de Guía de Los Estudiantes se pusiese en la calle, se realizará el rezo de Perdón oh Dios mío. Un canto que la hermandad tiene por costumbre realizar mientras sale el Cristo de la Sangre. A continuación tendrá lugar la estación de penitencia, que se realiza normalmente en las hermanitas de la Cruz y a renglón seguido la misa y el vía crucis parroquial.

La sensación en San Pedro es “muy triste al quedarnos en casa” aunque “dentro de lo malo tenemos la opción de poder disfrutar de las imágenes”, señaló a este periódico el presidente de la gestora de la Hermandad de Pasión, Juan Carlos Ramírez. Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Refugio están dispuestos en un altar extraordinario del que ya han disfrutado cientos de onubenses en los días anteriores. Hoy por la mañana, desde las 10:00 estará abierta la parroquia para poder venerar a las imágenes de la Hermandad hasta las 13:30-14:00. Será el momento también de las visitas institucionales. Por la tarde, a las 19:30, cuando tendría que ponerse la Cruz de Guía en la calle tendrá lugar la misa de hermandad y a continuación se hará lectura de la estación de penitencia, como se hace normalmente cuando la cofradía llega a la Concepción cada Martes Santo. No se cerrará la parroquia durante el acto centro pero sí que habrá un límite de aforo. La iglesia estará abierta desde las 17:00 hasta las 21:00. Entre los estrenos de este año, la Hermandad de Pasión cuenta con la restauración y plateado de los dos juegos de varas de las presidencias de los pasos; el pasado y enriquecimiento de la bandera concepcionista; la restauración y plateado del libro de reglas; y la restauración de la antigua corona de la Virgen, datada en 1962, entre otros estrenos.