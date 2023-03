El emotivo pregón de José Antonio Guerrero Martín en Ayamonte

Cuando se es hijo de un gran cofrade y pregonero, como fue, Manolo Guerrero es fácil llegar a hacer lo que José Antonio Guerrero Martín ha logrado realizar en la mañana del domingo de Señas, en el Teatro Cine Cardenio, el Pregón Oficial 2023.

Con el recinto completamente abarrotado de ayamontinos amantes de su Semana Mayor, comenzaba el primer acto oficial religioso dedicado a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

En el pregón estuvieron presentes el párroco de las Angustias, Manuel Pérez; la alcaldesa, Natalia Santos; el presidente de la Agrupación de Cofradías y Hermandades, Javier Boza; la Secretaria de la Agrupación, Lourdes López y el presentador del pregonero, Paco Hidalgo.

Después de una interpretación religiosa de la Agrupación de Pulso y Púa de la localidad, comenzó la presentación del pregón y del pregonero, que estuvo a cargo de su amigo y compadre, Paco Hidalgo. Sobre quince minutos ha durado la disertación, que ha estado llena de emotividad, cariño y amistad. Se nota la unión que existe desde niños entre dos personas que aman a Cristo y a la Virgen, a través de sus vinculaciones en la Hermandad del Santo Entierro y de la Virgen de las Angustias, rondando en todo momento el nombre del padre del pregonero, que ha sido uno de los grandes amantes de la Semana Santa de Ayamonte.

Después de grandes aplausos por su presentación, Manuel Pérez, bendijo el pregón y comenzando, José Antonio Guerrero Martin, dando las gracias a su compadre por la magnífica presentación que le acababa de realizar, y sobre todo por nombrar a su padre, que fue su santo y seña, y el que le enseño a amar, querer y vivir para Cristo y Su Madre.

El pregonero fue desgranando día a día cada una de las hermandades de penitencia, como la del Domingo de Resurrección, que es de Gloria. Y lo hizo de una manera clara, sencilla, amena y sobre todo corta, con lo que se paso el tiempo volando y siendo tremendamente aplaudido por más cuatrocientas personas presentes en el acto.

Hizo una mención especial para hablar de su hermandad, la del Santo Entierro de las Angustias y la desarrollo con un amor que le viene desde muy pequeño, cuando su padre se lo llevaba a todos los actos que organizaba la cofradía. No olvidó en ningún momento la ayuda y el amor de su mujer y de su madre, que siempre se encontraron junto a él.

No dejó pasar de largo, el resurgir de la hermandad del Domingo de Ramos, donde a base del trabajo social y cultural de la Junta de Gobierno, está logrando una notoriedad muy importante, y de ello da prueba la cantidad de hermanos que estos momentos posee. Habló también de los costaleros, del boom que significó a partir del año 1970 el que las cofradías salieran a hombros de sus hermanos costaleros. “Pero no había que olvidar que la Semana Santa en Ayamonte no se va a perder, aunque hubiera una bajada de costaleros, aunque eso no va a ocurrir”.

Tuvo palabras muy emotivas a las Hermanas de la Cruz, a la festividad del Domingo de Señas y a la Patrona de la ciudad, a la que muchos años fue miembro de su Junta Directiva. La ovación duro minutos en apagarse, dada la claridad del pregón y el amor puesto en él.