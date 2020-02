Todos contra el IVA a las hermandades por los palcos de la Carrera Oficial

El Pleno municipal lo dejó claro este lunes, todos los grupos apoyan a las hermandades excepto Adelante Huelva, que nunca estuvo al lado de las cofradías ni con esta versión ni con la de Izquierda Unida. No fue necesario su apoyo y se aprobó la moción presentada por el Partido Popular con los votos del PSOE, Ciudadanos, Mesa de la Ría y Vox.

Así que desde el Ayuntamiento se solicitará al Ministerio de Hacienda que a las cofradías solo se les grave con el 10% del IVA y no con el 21%, como ahora se pretende. Los ayuntamientos socialistas saben del lío en el que les está metiendo Pedro Sánchez haciendo política con las cofradías al estar en el Gobierno de la mano de los de Podemos, que aunque vayan de morados no salen con ninguna cofradía. Aquí en Huelva, el equipo de gobierno, ya le había mostrado su apoyo al Consejo de Cofradías.

La Junta también apoya a las hermandades

La reivindicación de las cofradías va a hacer bastante ruido, ya cuentan con el apoyo también de la Junta de Andalucía y es que este empuje llega de los consejos de las capitales de provincia.

Está claro que van a pagar el 21% que ahora le adjudican, pero los cofrades son claros y como dice el presidente de Huelva, Antonio González García, “nosotros estamos por la exención total pues no tenemos actividad económica alguna y las cofradías lo que hacen es un bien a la sociedad a través su actividad social”, así lo ha declarado a este periódico, lean, lean...

Los palcos para ver la Vera Cruz no suben de precio

Los palcos que no van a registrar subida alguna son los que la Vera Cruz pone a la venta para el Sábado de Pasión, ya que son ellos los destinatarios de lo que se recaude en el tramo de la Carrera Oficial.

Así que mejor dejarlos a 15 euros para consolidar esta salida -que el año pasado fue un éxito- que enredarse con el IVA. Así que si hay que pagar, se pagará y se reclamará.

Aquí no se presenta nadie a hermano mayor

Está visto que en las cofradías hay una crisis que se está globalizando. No hay quien forme una junta de gobierno, no hay quien repita un segundo mandato, solo con raras excepciones. Así en los procesos electorales ahora abiertos no vuelven a presentarse sus actuales hermanos mayores. Es el caso de la Hermandad de la Merced en la que no concurrirá Fernando Carvajal; en el Cautivo tampoco lo hará Daniel Villalba; y en los Estudiantes no se piensa presentar su actual hermano mayor, Francisco Jiménez Mier.

En algunos casos incluso planea la posibilidad de una gestora. Y eso que ahora el Obispado ha flexibilizado las normas del tiempo en el que pueden estar los miembros de una junta de gobierno y solo se le exigirá dos mandatos de ocho años al hermano mayor, pudiendo repetir el resto.

Sin embargo, flaco favor se les hace así a las hermandades pues lo cierto es que hay que evitar que haya quienes se perpetúen a modo de clanes en algunas juntas. Pero, además, aquella que no tenga para una junta, entre mil hermanos y más, debería plantearse su continuidad. Cada cuestión se debería analizar una a una y así garantizar que entre el aire fresco cada ocho años.

Lo que hay es que analizar dónde está el problema para que no se entusiasmen en un segundo mandato. Ahí está la clave, en lo que tiene que aguantar una junta por la presión de las redes sociales y sectores conflictivos. Aquí es donde sí debería entrar las propias hermandades y el Obispado, sentando precedente y no dejando que ganen terreno.