No pudo ser. Huelva se queda sin pasos en la calle este Miércoles Santo. Finalmente la Hermandad de la Santa Cruz, la última de las cuatro cofradías en tomar ayer la decisión, optó por no salir en procesión por el centro de Huelva ante las previsiones del tiempo. Las posibilidades de lluvia estaban presentes y no quiso la junta directiva desafiar a las inclemencias meteorológicas.

No obstante, la Santa Cruz lo intentó, tras reunirse el cabildo de oficiales, solicitó al Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva una moratoria de una hora. Las siete y media de la tarde era la hora prevista inicialmente para la salida procesional desde la Parroquia de la Purísima Concepción.

La hermandad quiso esperar para ver cómo evolucionaba el tiempo, si éste iba a dar una tregua para poder realizar la salida procesional por las calles de la capital onubense, un momento que los cofrades llevaban esperando todo el año.

Minutos antes de las ocho y media se fueron concentrando personas en torno a la puerta lateral del templo, en la calle Méndez Núñez, esperanzadas de que la Santa Cruz saldría a la calle.Cumplida la hora de la moratoria se daba a conocer que la hermandad no procesionaría, lo que se confirmó desde el Consejo de Hermandades.

Durante toda la tarde las puertas de la Parroquia de la Concepción permanecieron cerradas, en su interior se vivieron momentos de recogimiento junto al titular de la hermandad, Jesús de la Providencia. Tras comunicarle a los hermanos que no saldría la cofradía, se realizó en el interior del templo un acto íntimo similar al que se lleva a cabo cada Miércoles Santo antes de la salida procesional.