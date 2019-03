Guía nazarena 21 de marzo

tres caídas

Quinario Hasta el 23, en honor al Cristo de las Tres Caídas. El 24 será la función principal. El domingo 31 de marzo se llevará a cabo la presentación del manto bordado de la Virgen del Amor en el Gran Teatro de Huelva, con un concierto de la Banda de Música de la Puebla del Río. La entrada será de 3 euros a beneficio de las Hermanas de la Cruz, como parte de la obra social del 75 aniversario, y podrán adquirirse en la casa de hermandad en horario de 20:30 a 22:00.

el nazareno

Traslado Tras la misa de las 19:30, la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno será trasladada al altar mayor de la Purísima Concepción para la celebración de su devoto Quinario.Durante su recorrido por el interior del templo se rezará el piadoso ejercicio de Las Cinco Llagas

concierto

Casa Colón Concierto, bajo el título de ‘La Semana Santa según Huelva’, de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva el 28 de marzo a las 21:00. El concierto es a beneficio de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Huelva.

Cera y ruán

Exposición que se podrá visitar en la planta baja de El Corte Inglés en Huelva, en horario comercial, de 10:00 a 22:00, hasta el 20 de abril.

el perdón

Cultos hasta el 23 de marzo, a las 19:00 horas, celebran el quinario en honor del Santísimo Cristo del Perdón, predicando Manuel Jesús Sevillano Hierro. El 24 de marzo a las 12:30 tendrá lugar la función principal de instituto. Mañana, tras la misa correspondiente al cuarto día de quinario celebraremos nuestro XXIV Pregón, que este año correrá a cargo de Jesús Flichi Redondo, con la participación de la Agrupación Musical Santa Cruz. El martes 9 de abril, el Santísimo Cristo del Perdón estará expuesto en besapiés, tras la misa vespertina, celebraremos (D.M.) el Solemne vía crucis de la Hermandad, con el siguiente recorrido: Templo, Plaza Cristo del Perdón, Avda. Diego Morón, C/ Vicente Aleixandre, C/ Artesanos, Asilo de ancianos, C/ Miguel Ángel Asturias, Avda. Diego Morón, Plaza Cristo del Perdón, Templo. Al término del Solemne vía crucis, traslado solemne del Santísimo Cristo del Perdón a su paso procesional.

sábado de pasión

Palcos para la salida del Cristo de la Vera Cruz, que irá acompañado por la Legión Española. Los distribuye el Consejo de Hermandades en la casa de la Hermandad de la Cinta, en Almirante Garrocho.

el prado

Pregón de Nuestra Señora del Prado. Mañana a las 18:30, en la capilla de Nuestra Señora del Prado en su Dolor, Antonio Segovia será quien pronunciará el pregón. Asimismo se presentará el cartel que es obra de Pedro Quesada. El día 27 a las 19:30, se presentará el proyecto de palio en la capilla de El Prado.

BUENA MUERTE

Vía crucis el día 4 de abril, a las 21:00, vía crucis con el Cristo de la Buena Muerte. El día 5 besapiés todo el día y a las 21:00, meditación ante la imagen del Señor.

la lanzada

Besapié El 5 de abril besapié al Cristo de la Lanzada, tras el mismo Vía Crucis y posterior subida al paso procesional de forma pública.

exaltación de la saeta

Exaltación La Exaltación se celebrará el día 26 de Marzo, a las 20:30, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.