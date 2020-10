Aquí estamos de nuevo

La propuesta de Tony

La verdad es que a donde llega Antonio González, no llegan muchos. Tiene a todos locos. Ahí está con sus ideas y con sus ganas de sacar los pasos la próxima Semana Santa. Nadie le va a quitar esa ilusión y todas las ideas que está por ahí ofreciendo se escuchan y se comentan. Ideas son, así que cuando llegue el momento sabremos qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto esto pinta bastante mal, aunque no tanto como este año, al menos no se espera que estemos confinados. No perdamos la esperanza.

Peregrinaciones rocieras

El coronavirus sigue marcando nuestros tiempos. La Hermandad Matriz de Almonte quiso abrir el periodo de peregrinaciones, una oportunidad de acercarse a la Virgen también este tiempo de pandemia, aunque con ciertas limitaciones. Al final todo se ha tenido que suspender, imperando la cordura y, lo que no es menos importante, hay que escuchar a las autoridades sanitarias como se ha hecho y esa es la respuesta, habrá que esperar a que el viento venga mejor.

Elecciones a la vista

La Hermandad de Huelva abre el periodo electoral en tiempos de pandemia.Lo cierto es que nadie esperaba elecciones hasta después de junio que es cuando desde el Obispado se dio dispensa para alargar los mandatos por el periodo de confinamiento, incluida a la hermana mayor de los rocieros onubenses. La verdad es que el tiempo es distinto, pero parece que quizás sea correr mucho. Si ahora hay toque de queda a las diez de la noche como todo parece indicar ¿cómo se van a celebrar la elecciones, en dos días?

En el Obispado

Pues todos muy pendiente de don Santiago en Palacio, al que no hemos tenido oportunidad de saludar, pero a quien le deseamos lo mejor, porque también será lo mejor para los cofrades. Hay que abrazar al pastor con un abrazo reciproco. Le damos la bienvenida y esperamos mucho de él. Seguro que sí.