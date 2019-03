Gota a Gota 31 de marzo

Una nueva gestora

La noticia se produjo esta semana. Lo cierto es que en el run, run cofrade cada vez estaba tomando más cuerpo la creación de una gestora en la Hermandad de Pasión.Todo vino bien encadenado y programado. Cese voluntario de la junta anunciando el inicio de las elecciones y posterior comunicado del párroco suspendiendo el proceso electoral. No lo va a tener nada fácil quien llegue a presidir este cometido. Ahora todos están pendientes al 30 de abril cuando se dé a conocer la lista de quienes la formarán

El comunicado

La junta de gobierno de la Hermandad del Nazareno se ha visto forzada a emitir un comunicado, tras el revuelo producido por el motivo de la dispensa por la que el Obispado le exime de no hacer Carrera Oficial. Los responsables de seguridad locales dijeron alto y claro que no es cierto que la Madrugada sea insegura. Ahora parece que el problema es que el Consejo pone menos vigilantes en los palcos. En el comunicado agradecen a las fuerzas de seguridad su esfuerzo, pero vuelven a dejar en el aire la inseguridad en la Carrera Oficial cuando dicen que velan por la seguridad sin incidente digno de mención “en todo el resto de recorrido en la Madrugada, fuera de la Carrera Oficial”. Dicen ahora que el motivo es por “deslucimiento del cortejo” y acusan a personas con síntomas de embriaguez. Lo cierto es que a la hora que pasa la cofradía no hay nadie en los palcos. Eso no se quiere reconocer porque la respuesta la tienen otros cofrades moraos y es hacerla a otra hora.

Los que firman gestoras

Es curioso cómo la firma de dispensas y gestoras bajaron del escalafón del obispo al vicario.Ahora de la Delegación de Hermandades y la vicaría pasan a los párrocos y directores espirituales. Es a donde se desvía la atención de responsabilidades. Ocurre que estas situaciones a nadie agradan y se están repitiendo con mucha frecuencia. Así, vemos al párroco de San Pedro en la gestora de Pasión o a los directores delNazareno y del Consejo como avalistas de la dispensa de no hacer Carrera Oficial.