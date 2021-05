Elecciones del Consejo, Modesto Fernández y Antonio González

El Obispado optó al final por aprobar las dos candidaturas presentadas a la junta del Consejo, se especulaba con todo tipo de salidas incluso esta. Así que de nuevo vuelven a estar enfrentados en las urnas Antonio González García y Modesto Fernández Jurado como en 2008, aunque ahora las circunstancias son bien distintas.

En estas elecciones se dan situaciones nuevas, el hecho de que un presidente tenga opción a un tercer mandato continuado y que vuelva a presentarse un ex presidente que estuvo durante ocho años en el cargo y no le permitieron en su día una prórroga para concluir proyectos pendientes.

Lo cierto es que Antonio González y Modesto Fernández Jurado iniciaron sus avatares en el Consejo juntos, aunque el modo de gestionar es bien distinto, lo que les llevó a un distanciamiento que llegó a la dimisión del primero de la junta del Consejo en la que estaban juntos. Habían tenido una experiencia anterior con la junta de Eduardo Fernández Jurado.

A la que le siguió la gestora presidida por Juan de la Rosa. Tras finalizar Juan José Redondo sus dos mandatos al frente del órgano cofrade, en las elecciones de 25 de octubre de 2004 sale elegido Modesto Fernández Jurado por la mínima de las 25 hermandades presentes, con 13 votos a favor, 9 en contra y 3 en blanco. Una junta en la que se cuenta con Antonio González y de la que dimitirá el 28 de mayo de 2008. Año en el que se enfrentarán en las elecciones del mes de octubre en las que Modesto Fernández revalidad su puesto de presidente con la máxima confianza de los hermanos mayores alcanzando la mayoría absoluta.

Antonio González García deberá esperar cuatro años en unas votaciones también inusuales en 2012 en la que concurren tres candidatos, además de Antonio González, que obtiene 16 votos; Rafael Domínguez, con cinco y Francisco Mesa, con cuatro. Este último había pertenecido a la anterior junta de Modesto Fernández aunque presentaba un proyecto propio. Rafael Domínguez acabó incluido en la junta de Antonio González como vicepresidente.

El proyecto de Antonio González se afianzó en 2016 consiguiendo en su segundo mandato un apoyo inusual, un total de 22 hermanos mayores avalaron su gestión de los 25 presentes. Un resultado contundente que le ha servido para afianzar su relación con las hermandades.

En este tiempo lo que no se ha llegado a cerrar es la reforma de los estatutos del Consejo, por lo que las elecciones se desarrollan conforme al anterior articulado. Si bien es cierto que la última palabra la ha tenido el Obispado, que optó por la aprobación de las dos candidaturas. La junta del Consejo se entiende ahora más como órgano de gestión, con lo que parece que no se le debe exigir lo mismo que a quienes forman parte de una junta de gobierno de una hermandad. Lo cierto es que esa idea de órgano de gobierno en la que se les planteó a los hermanos mayores la posibilidad de no limitar los periodos de mandatos de la junta de gobierno fue rechazada de plano. Ahora, sin embargo, se ha tenido presente que la reforma de las normas diocesanas se aprobaron cuando ya Antonio González había desarrollado un primer mandato, con lo que no se le cuenta; poniéndose el contado en cero.

La pandemia llevó a que se le concediera una prórroga de un año, que cumple ahora. Aún cuando Antonio González pensó en solicitar dos años de prórroga, ha preferido convocar elecciones atendiendo a que el Obispado entiende que sí se puede presentar.

El equipo de Modesto Fernández Jurado se renueva totalmente con respecto a sus anteriores juntas, marcando así un nuevo proyecto con la incorporación de la mujer y de gente joven. La de Antonio González, opta por la continuidad de sus miembros.

Las votaciones serán el 14 de junio y todo se ve bastante animado.