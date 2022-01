Diario Covid/cofrade

La semana arranca con datos escalofriantes de contagiados por la Covid-19. Centros de atención primaria colapsado. Todos vuelven a tener preocupación por la sexta ola. El presidente Pedro Sánchez lo minimiza y habla de que todo irá hacia una gripe.

Día 11. Juan Marín

El vicepresidente Juan Marín quiere los pasos en la calle. Él es el de Turismo y sabe lo mucho que mueven la economía. Así que si hemos tenido cabalgatas por qué no procesiones. Se olvida de que hay ciudades con más de diez salidas al día. No se sabe si hablaba de procesiones por las avenidas de Málaga, porque ni en Huelva ni en Sevilla las cabalgatas cogen por el centro. El presidente Juanama Moreno, que es cofrade, dice... Bueno, bueno. No corramos. Habrá que ir viendo los datos Covid y su evolución.

Día 12. Tony González

El presidente de las hermandades dice que aquí en Huelva se está preparando “como toda la vida”. Aunque en la vida hemos tenido dos años sin pasos. No faltan ánimos y se desea que los pasos salgan a la calle. No vemos todavía a Luis Alburquerque liberta en mano, porque ¿hasta dónde llegará la carrera oficial? No hay plan B, aunque eso no quiere decir que al final se tenga que salir corriendo, porque como dice el presidente hay que ser prudentes y atender las indicaciones sanitarias. Que estamos como estamos.

Día 13. Gabriel Cruz

El alcalde también quiere procesiones, después del éxito de la Cabalgata de Reyes está que se sube, más cuando el próximo domingo saldrá el Patrón de la ciudad. Es para estar al menos contentos y esperanzados. Se adelanta a afirmar que habrá procesiones.

Día 14. Los test

Hay costaleros que ya acaparan los test de antígenos que han bajado de precio. Es aprovechar, que hay quien sale hasta en cuatro salidas y si a eso se añaden los ensayos. ¡Una ruina!

Preparado hasta el vendedor del coqui

La Cabalgata de Reyes Magos se ha convertido en un ensayo de lo que podrían ser las salidas procesionales si los datos Covid lo permitieran. Se demuestra que los onubenses quieren salir a las calles, que hay que usar mascarillas y ser muy prudentes para convivir con el virus en esta sexta ola. Hasta el vendedor de los coquis, un clásico cada Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro en la salida de la Borriquita, se ha inventado una urna protectora de plástico para el producto.