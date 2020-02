El Consejo de Hermandades quiere la exención del IVA por ser sin ánimo de lucro

El presidente del Consejo de Hermandad, Antonio González García, es contundente al afirmar que lo que “queremos las cofradías no es una reducción del IVA, sino la exención del mismo”. “Nosotros -añade- no estamos de acuerdo con pagar” y lo argumenta señalando que “la ley del IVA no ha cambiado y en varias ocasiones las hermandades han ganado las sentencias por las que se les exonera el pago; además, hay muchas actas levantadas en las que Hacienda ha perdido”.

La clave está, según Antonio González, en el hecho de que “las hermandades tienen un fin social, somos entidades sin ánimo de lucro”.

Los consejos de hermandades de Andalucía realizarán el pago por la venta de palcos y sillas en los tramos de la Carrera Oficial, pero “lo recurriremos de manera inmediata, porque consideramos que no se nos puede gravar el IVA, como no ha ocurrido hasta ahora”.

Antonio González señala que los consejos van más allá y no están por la reducción del IVA al 10% como tienen las actividades culturales, sino por su eliminación. Y esto es lo que le van a hacer llegar a la ministra de Hacienda a la que han pedido una reunión.

En cuanto a la nota hecha pública por la Junta de Andalucía, destaca “el apoyo que esto significa, como ya lo venimos recibiendo tras varias reuniones mantenidas”, señala González.

La Junta de Andalucía también pide una reunión con la ministra de Hacienda undefined

La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reunión para tratar la rebaja del IVA por el alquiler de sillas, tribunas y palcos para ver las procesiones de Semana Santa.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, trasladó esta inquietud a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ahora el secretario general de Hacienda ha solicitado formalmente por carta a la secretaria de Estado de Hacienda una reunión de trabajo en la que “estudiar la posible aplicación del tipo reducido del 10%” en lugar del 21% previsto”.

En la carta que la Junta de Andalucía ha remitido al Gobierno de España, se pone de manifiesto que “la Semana Santa en Andalucía es un acontecimiento de interés turístico internacional” con una importante “repercusión económica y de empleo”.

Para justificar el estudio de la rebaja del IVA, el Gobierno de Andalucía destaca el “enorme impacto religioso, cultural y turístico” de la Semana Santa, no sólo a nivel nacional sino también internacional y “la gran labor social que realizan las hermandades y cofradías, siendo la actividad descrita [el alquilar de sillas, tribunas y palcos] una fuente relevante de ingresos para las mismas”.

Por ello, se ha solicitado que la reunión se celebre “a la mayor brevedad posible”, dadas las fechas en las que nos encontramos, al considerar la Junta que se podría encontrar margen dentro de la Ley del IVA para aplicar el tipo reducido del 10% o incluso estudiando el marco de la Directiva Comunitaria.

El presidente del Consejo de Hermandades ha agradecido también el apoyo recibido ayer por el pleno del Ayuntamiento, en el que se aprobó una moción del PP con los votos en contra de Adelante Huelva. Al igual recuerda el apoyo mostrado desde el primer momento por el alcalde, Gabriel Cruz, y el concejal de Cultura, Daniel Montero.