El Cautivo regresará a su capilla este Jueves Santo

Tal y como ha comunicado la hermandad, los pasos procesionales irán sin acompañamiento musical y siendo precedidos, exclusivamente, por el cuerpo de acólitos.

La Hermandad del Cautivo hizo frente a la lluvia y sacó a sus titulares a la calle. La cofradía decidió, a pesar de las inclemencias meteorológicas, salir a la hora marcada, las tres y media de la tarde, de su capilla, e iniciar su procesionar desde su barrio, La Hispanidad, para recorrer las calles de Huelva, después de dos años sin poder salir en procesión debido al coronavirus. Eran muchas las ganas de sacar los pasos y revivir emotivos momentos junto al Cristo Cautivo y a la Virgen de la Misericordia. Tres horas después de abandonar el templo tuvieron que refugiar a los titulares en la ermita de la Soledad.

El Perdón y Tres Caídas, sin embargo, optaron por no salir en procesión. El hermano mayor de la primera cofradía, José Félix Sequera, explicó que no hacían estación de penitencia por el patrimonio humano, principalmente por los más pequeños, ya que había previsiones de lluvia. La tristeza se reflejó en los ojos de algunos hermanos, había mucha ilusión porque Nuestra Señora de los Dolores saliera por primera vez bajo palio. Tres Caídas pidió una moratoria de dos horas, pero finalmente decidió no realizar su salida procesional. Fuera del Sagrado Corazón de Jesús aguardaba la decisión de la junta de gobierno un gran número de personas bajo los paraguas. Las puertas de la iglesia se abrieron posteriormente para que todo el que quisiera pudiera entrar a ver a los titulares.