Semana Santa 2024 en Huelva: La Catedral de la Merced acoge el tradicional acto de la Toma de Hora

A tan solo cuatro días del Viernes de Dolores se ha celebrado el acto protocolario del tradicional acto protocolario de la Toma de Hora en la Catedral de La Merced que hasta el pasado año se venía celebrando en el Ayuntamiento de Huelva. Se trata de la firma del documento que autoriza el uso de la vía, que incluye la hora asignada a cada una de las hermandades onubenses, cuyos representantes han recogido el documento. Un paso más hacia el comienzo de la Semana Santa de Huelva que está a la vuelta de la esquina.

Los representantes de las diferentes cofradías onubenses llegaron a la Catedral en torno a las 20:00 donde estaban presentes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, Antonio González su secretario, Toribio Suero; y consiliario del Consejo de Hermandades y delegado de Liturgia, Francisco José Feria. Se trata de la autorización formal para el uso de las calles de la ciudad por parte de las cofradías, que incluyen los horarios e itinerarios y la Carrera Oficial.

Cambios en los recorrido e itinerarios

Con esta firma las hermandades de Huelva ya tienen de forma oficial sus horarios e itinerarios para este año que no han sufrido grandes variaciones con respecto al pasado año. En primer lugar, la Hermandad de la Redención no pasará por el callejón de l Plaza de la Soledad debido a que el nuevo paso del Cristo de la Preciosa Sangre no cabe, también la Hermandad de la Salud hará un pequeño cambio a la llegada a su barrio debido a las obras que se están llevando a cabo en la zona cercana a su parroquia.

Por otro lado, el Prendimiento no baja por la calle Puerto sino que cambia su recorrido por Ciudad de Aracena y Vázquez Limón. Finalmente, la Hermandad del Nazareno no coge por la calle Santa Ángela de la Cruz al salir de Carrera Oficial para así evitar la aglomeración, sino que gira a la derecha por la calle Berdigón para entrar en la Plaza Niña por la calle Alonso Sánchez. Unos cambios que no afectan de forma notable al recorrido tradicional que las cofradías onubenses realizan año tras año.