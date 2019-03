“La Carrera Oficial se amplía gracias a la generosidad de las cofradías”

La Tertulia Cofrade El Aguaó de Huelva Información abordo en un nuevo encuentro las novedades que traerá la Semana Santa de 2019 y lo que en la antesala de esta Cuaresma se está viviendo. Una tertulia en la que se contó con la participación del presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González; los hermanos mayores José Carlos García Castillo, de la Vera Cruz, y Fabián Tello, de las Tres Caídas; Luis Alburquerque, responsable de horarios e itinerarios; y Carmen Córdoba, colaboradora del Pórtico de Semana Santa.

El presidente del Consejo abrió el encuentro destacando los cambios que experimenta este año la Semana Santa y que van a estar focalizados principalmente en la Carrera Oficial, con la ampliación de la misma por las obras en varios edificios del recorrido. Antonio González agradeció “el esfuerzo y generosidad que van a realizar las cofradías al alargar su recorrido”, que va a permitir la recolocación de los palcos, en los que se ubican 1.200 personas; y recordó, además, que es la mayor fuente de ingresos del Consejo. Insistió en que esta es una medida temporal por el tiempo que duren las obras como se aprobó en el pleno, “salvo que los hermanos mayores propongan en su momento otra cosa”.

Fabián Tello dijo que hay hermandades como la suya que se ven perjudicadas al tener que alargar el recorrido de la Carrera Oficial que influirá en su retorno, como es el caso de algunas que lo tendrán que acortar para evitar una demora excesiva en su recogida. Es por lo que dijo que las hermandades a las que no les afecta la ampliación porque es su recorrido como Sagrada Cena, Victoria, Sentencia, Esperanza y Nazareno, debían de haberse abstenido y dejar la decisión a las perjudicadas. “Del Nazareno lo que más ha molestado es que a sabiendas de que no pretendía hacer la Carrera Oficial votó por la ampliación que sabía perjudicaba a otras muchas”, dice Fabián Tello.

Esta es una medida que “va a conllevar un plus de trabajo y de gastos, en cuestiones como vigilancia”, dice González. Una instalación que se adelanta una jornada, ya que concluirá el montaje de la Carrera Oficial dos días antes del Viernes de Dolores. Los efectos estéticos negativos por las obras se ve en los grafitis en la valla del edificio de la farmacia de la calle Concepción. Mientras que en el del Banco de España se colocará un vinilo con motivos cofrades para amortiguar el efecto negativo de las chapas que ahora están colocadas, mientras que en la antigua Hacienda se cubrirá con 62 metros de tela roja. Esperan que las vallas de las obras de la Subdelegación del Gobierno se desmonten como el año pasado, “si no, sería un gran problema”, matiza González.

Este año el Consejo cuenta con la colaboración de Luis Alburquerque como responsable de horarios e itinerarios. El presidente señaló que en sus dos mandatos de presidente viene trabajando con él en muchos aspectos. “Este es un cargo de mayor responsabilidad y tengo que agradecer su gestión a él y a su equipo de colaboradores”, dice el presidente.

Alburquerque ofreció algunos datos técnicos de la Carrera Oficial, como son los 100 metros que se alargan, con lo que el total es de 705. Este año habrá un control del número de nazarenos gracias a una grabación. “Este contador ofrecerá datos para regular en un futuro los tiempos de paso de las cofradías atendiendo a sus necesidades reales”, dice Alburquerque. El control de entrada lo realizará el equipo del Consejo y no las hermandades, que quedarán para el de salida. Se dispone de un control intermedio en la esquina de Plaza de las Monjas con Méndez Núñez.

Otra de las claves está en regular la estación de penitencia. “Se les indicará a la cofradía en el momento de hacerla que no tendrá que ser cuando llegue el paso a la puerta de la Concepción, se les permitirá el protocolo particular que algunas realizan, pero se les controlará el tiempo”. En el altar mayor estará en exposición el Santísimo.

Se abordaron temas pendientes en el Consejo de Hermandades, como es la aprobación de los estatutos. En este sentido Antonio González recordó las palabras del obispo José Vilaplana, que dijo que solo firmará el articulado cuando esté aprobado por los hermanos mayores. Ahora la cuestión está en los puntos de rechazo, como es el pretendido trato particular a la Hermandad del Nazareno en cuanto a la Carrera Oficial, que se ha rechazado por tres veces.

Así como en la incorporación del Resucitado, donde se vuelve a la cuestión de que es una hermandad de gloria y no de penitencia. “Si quieren que cambien el carácter a penitencial, lo que tampoco se quiere en el Obispado, y mientras van con capirotes”, dice Alburquerque. Fabián Tello se pronuncia en la misma línea, respetando así los estatutos, aunque dice que “todo pasa porque don José Vilaplana lo pida”. Añade que el rechazo del pleno no es por la cuestión económica, “que serían unos 500 euros por hermandad y eso no es significativo”.

Por otra parte, señala el presidente que la aprobación del Resucitado llevaría a algo que no se puede dar y es que “la cofradía no podría hacer la Carrera Oficial porque se desmonta el viernes”. Alburquerque señala que “esto podría abrir la puerta al Sábado Santo porque así lo soliciten algunas cofradías”. Cosa que no hoy día no es litúrgico y solo se mantiene en localidades donde es una tradición centenaria.

El presidente Antonio González dijo, por otra parte, que el Consejo no se plantea en ningún momento devolver a los abonados la parte correspondiente a la Madrugada por no pasar por la Carrera Oficial la Cofradía del Nazareno.